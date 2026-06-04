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Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области
Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.В понедельник стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка Донецкой Народной Республики.На прошлой неделе в Минобороны проинформировали о взятии под контроль российскими бойцами четырех населенных пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Еще один населенный пункт в Запорожской области освобожден российскими бойцами

14:17 04.06.2026 (обновлено: 14:28 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольское Запорожской области", – сказано в сообщении.
В понедельник стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка Донецкой Народной Республики.
На прошлой неделе в Минобороны проинформировали о взятии под контроль российскими бойцами четырех населенных пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях.
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Новости СВОЗапорожская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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