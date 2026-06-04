https://crimea.ria.ru/20260604/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-zaporozhskoy-oblasti-1156590981.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области - РИА Новости Крым, 04.06.2026

Армия России освободила еще один населенный пункт в Запорожской области

Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T14:17

2026-06-04T14:17

2026-06-04T14:28

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вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.В понедельник стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка Донецкой Народной Республики.На прошлой неделе в Минобороны проинформировали о взятии под контроль российскими бойцами четырех населенных пунктов в Харьковской и Днепропетровской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф