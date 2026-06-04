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300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта - РИА Новости Крым, 04.06.2026
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
В Севастополе полицейские пресекли незаконную продажу бензина Аи-95 по 300 рублей за литр, которой занимался приезжий мужчина из Донецка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T17:56
2026-06-04T17:56
2026-06-04T17:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские пресекли незаконную продажу бензина Аи-95 по 300 рублей за литр, которой занимался приезжий мужчина из Донецка. Об этом сообщает региональное управление МВД России.Установлено, что мужчина торговал топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. По его словам, бензин он привез с материковой части России.В действиях гражданина усматриваются признаки осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения. Мужчине грозит крупный штраф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчетВодители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДДДефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
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300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
В Севастополе полицейские задержали мужчину за спекуляцию бензином по 300 рублей за литр