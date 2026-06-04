Рейтинг@Mail.ru
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта - РИА Новости Крым, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260604/300-rubley-za-litr-benzina-v-sevastopole-politsiya-zaderzhali-spekulyanta-1156603601.html
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта - РИА Новости Крым, 04.06.2026
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
В Севастополе полицейские пресекли незаконную продажу бензина Аи-95 по 300 рублей за литр, которой занимался приезжий мужчина из Донецка. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T17:56
2026-06-04T17:56
бензин
севастополь
новости севастополя
происшествия
умвд россии по севастополю
топливо в крыму
топливо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156603389_0:144:1440:954_1920x0_80_0_0_2b6e0b9939ea56426bf1eeca71f23e07.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские пресекли незаконную продажу бензина Аи-95 по 300 рублей за литр, которой занимался приезжий мужчина из Донецка. Об этом сообщает региональное управление МВД России.Установлено, что мужчина торговал топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. По его словам, бензин он привез с материковой части России.В действиях гражданина усматриваются признаки осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения. Мужчине грозит крупный штраф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчетВодители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДДДефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20260604/v-sevastopole-sozdadut-sistemu-ucheta-i-prodazhi-topliva-na-azs-1156600212.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/04/1156603389_0:9:1440:1089_1920x0_80_0_0_635d0b9aee32d728fba6359ce40e1aac.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, севастополь, новости севастополя, происшествия, умвд россии по севастополю, топливо в крыму, топливо
300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта

В Севастополе полицейские задержали мужчину за спекуляцию бензином по 300 рублей за литр

17:56 04.06.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе полицейские пресекли незаконную продажу бензина
В Севастополе полицейские пресекли незаконную продажу бензина
© Полиция Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские пресекли незаконную продажу бензина Аи-95 по 300 рублей за литр, которой занимался приезжий мужчина из Донецка. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
"В ходе мониторинга сети Интернет и торговых онлайн-площадок сотрудниками полиции выявлен факт незаконной торговли топливом марки Аи-95. Установлен и задержан 36-летний приезжий из Донецка, разместивший на торговой онлайн-площадке объявление о продаже бензина стоимостью 300 рублей за литр", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина торговал топливом вне заправочной станции, не имея разрешительных документов. По его словам, бензин он привез с материковой части России.
В действиях гражданина усматриваются признаки осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения. Мужчине грозит крупный штраф.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
Водители штурмуют АЗС Севастополя: полиция просит не нарушать ПДД
Дефицит бензина в Крыму: что с общественным транспортом в Симферополе
Очереди на заправках в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
16:34
В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС
 
БензинСевастопольНовости СевастополяПроисшествияУМВД России по СевастополюТопливо в КрымуТопливо
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Азовское кольцо: когда начнется ремонт дороги между Чонгаром и Джанкоем
18:15На 10 предприятиях Севастополя нашли опасные продукты
18:01В Феодосии устранили аварию на водоводе - когда дадут воду
17:56300 рублей за литр бензина: в Севастополе полиция задержали спекулянта
17:48На "Тавриде" столкнулись легковушка и грузовик - водителя зажало в салоне
17:39Поезд из Севастополя в Москву отклонится от расписания на семь часов
17:23В Киеве снесли памятник Булгакову
17:17Крымчанин пойдет под суд за попытку задушить мужчину
17:04Когда в Судаке откроют набережную
16:51Власти Севастополя переходят на дистант из-за дефицита топлива
16:40Станция Джанкой становится технической - поезда следует новым маршрутом
16:34В Севастополе создадут систему учета и продажи топлива на АЗС
16:27Реконструкция очистных для Евпатории – когда закончат работы
16:16Крымский мост сейчас - обстановка на 16 часов
15:58Экс-главу Минобороны Британии будут судить за призывы разрушить Крымский мост
15:47Поезда "Таврия" отправятся из Крыма с опозданием
15:39В Крыму прекратили продажу бензина за наличный расчет
15:37Опыт Гитлера: Германия превращается в самую опасную страну для Европы
15:33ВТБ предоставит 5,8 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Крыму
15:21Крымские врачи провели уникальную операцию пациентке с онкологией
Лента новостейМолния