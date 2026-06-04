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272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России - РИА Новости Крым, 04.06.2026
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272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России
272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России - РИА Новости Крым, 04.06.2026
272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России
Средства ПВО ВС РФ в ночь на четверг перехватили и уничтожили 272 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T08:21
2026-06-04T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ в ночь на четверг перехватили и уничтожили 272 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за авиационной опасностиНалет ВСУ на Симферополь: трое погибли и семеро ранены – АксеновАтака ВСУ на Крым: над Севастополем уничтожены более 20 беспилотников
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272 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и еще 10 регионов России

272 беспилотника ВСУ атаковали Крым и еще 10 регионов России в ночь на четверг

08:21 04.06.2026 (обновлено: 08:34 04.06.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ в ночь на четверг перехватили и уничтожили 272 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 июня до 7:00 мск 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, перечислили в российском военном ведомстве.
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