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110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым
110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 04.06.2026
110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым
4 июня 1916 года, 110 лет назад, начался "Брусиловский прорыв" – одна из наиболее масштабных и самая успешная операция русской армии в годы Первой мировой... РИА Новости Крым, 04.06.2026
2026-06-04T11:42
2026-06-04T11:42
2026-06-04T11:42
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первая мировая война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. 4 июня 1916 года, 110 лет назад, начался "Брусиловский прорыв" – одна из наиболее масштабных и самая успешная операция русской армии в годы Первой мировой войны. О значении и степени успеха этого наступления Юго-Западного фронта до сих пор не утихают споры историков. Как бы там ни было, очевидно, что эта операция в Галиции, названная по имени ее командующего генерал-адъютанта Алексея Брусилова, ознаменовала окончательный переход стратегической инициативы от Германии и Австро-Венгрии к Антанте. Очевидно и то, что, как это зачастую бывало в Первой мировой, главные выгоды от пролитой русскими солдатами крови достались союзникам из Британии и Франции. Сама Россия в силу ряда внутренних и внешних причин воспользоваться плодами собственной победы так и не смогла и по результатам двух революций 1917-го была исключена из клуба победителей.Об историческом событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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история, россия, первая мировая война, армия и флот, инфографика
110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым
110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. 4 июня 1916 года, 110 лет назад, начался "Брусиловский прорыв" – одна из наиболее масштабных и самая успешная операция русской армии в годы Первой мировой войны.
О значении и степени успеха этого наступления Юго-Западного фронта до сих пор не утихают споры историков. Как бы там ни было, очевидно, что эта операция в Галиции, названная по имени ее командующего генерал-адъютанта Алексея Брусилова, ознаменовала окончательный переход стратегической инициативы от Германии и Австро-Венгрии к Антанте. Очевидно и то, что, как это зачастую бывало в Первой мировой, главные выгоды от пролитой русскими солдатами крови достались союзникам из Британии и Франции. Сама Россия в силу ряда внутренних и внешних причин воспользоваться плодами собственной победы так и не смогла и по результатам двух революций 1917-го была исключена из клуба победителей.
Об историческом событии –
в инфографике РИА Новости Крым
.
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