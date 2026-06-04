https://crimea.ria.ru/20260604/110-letie-brusilovskogo-proryva--infografika-ria-novosti-krym-1156568871.html

110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым

110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 04.06.2026

110-летие Брусиловского прорыва – инфографика РИА Новости Крым

4 июня 1916 года, 110 лет назад, начался "Брусиловский прорыв" – одна из наиболее масштабных и самая успешная операция русской армии в годы Первой мировой... РИА Новости Крым, 04.06.2026

2026-06-04T11:42

2026-06-04T11:42

2026-06-04T11:42

инфографика

история

россия

первая мировая война

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. 4 июня 1916 года, 110 лет назад, начался "Брусиловский прорыв" – одна из наиболее масштабных и самая успешная операция русской армии в годы Первой мировой войны. О значении и степени успеха этого наступления Юго-Западного фронта до сих пор не утихают споры историков. Как бы там ни было, очевидно, что эта операция в Галиции, названная по имени ее командующего генерал-адъютанта Алексея Брусилова, ознаменовала окончательный переход стратегической инициативы от Германии и Австро-Венгрии к Антанте. Очевидно и то, что, как это зачастую бывало в Первой мировой, главные выгоды от пролитой русскими солдатами крови достались союзникам из Британии и Франции. Сама Россия в силу ряда внутренних и внешних причин воспользоваться плодами собственной победы так и не смогла и по результатам двух революций 1917-го была исключена из клуба победителей.Об историческом событии – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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история, россия, первая мировая война, армия и флот, инфографика