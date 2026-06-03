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"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять лет - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять лет
"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять лет - РИА Новости Крым, 03.06.2026
"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять лет
Крым вошел в число лидеров по реализации масштабных инвестиционных проектов "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера", в рамках которых к 2035 году номерной... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T13:58
2026-06-03T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым вошел в число лидеров по реализации масштабных инвестиционных проектов "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера", в рамках которых к 2035 году номерной фонд региона увеличится почти на 10 тысяч единиц. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Параллельно, по словам главы правительства республики, развивается инфраструктура курортной зоны: по госпрограмме проектируются объекты газораспределения, строится набережная, ведется работа по строительству транспортных путей вдоль объектов комплекса."По проекту "Крымская Ривьера" началось возведение двух четырехзвездочных отелей на 2367 номеров. Реализация всех этапов находится на постоянном контроле профильных служб", – проинформировал он.Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году. Семейный курорт "Крымская Ривьера" является частью круглогодичного курорта "Золотые пески России".Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строители набережной курорта "Золотые пески России" опережают графикВ Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрдНазван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
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"золотые пески россии", крым, новости крыма, курорты крыма, крым курортный, юрий гоцанюк
"Золотые пески России": Крым получит 10 тысяч номеров за десять лет

Крым получит 10 тысяч новых номеров в рамках проекта "Золотые пески России" – Гоцанюк

13:58 03.06.2026
 
В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
В Москве разрабатывают брендинг курорта Золотые пески России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым вошел в число лидеров по реализации масштабных инвестиционных проектов "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера", в рамках которых к 2035 году номерной фонд региона увеличится почти на 10 тысяч единиц. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк по итогам заседания правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Согласно "дорожной карте", до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию 5707 номеров, а до 2035 года – еще 4020. В рамках проекта "Золотые пески России" уже ведутся проектно-изыскательские работы по восьми отелям. По четырем гостиничным комплексам направлены заявки на льготное кредитование", – написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.
Параллельно, по словам главы правительства республики, развивается инфраструктура курортной зоны: по госпрограмме проектируются объекты газораспределения, строится набережная, ведется работа по строительству транспортных путей вдоль объектов комплекса.
"По проекту "Крымская Ривьера" началось возведение двух четырехзвездочных отелей на 2367 номеров. Реализация всех этапов находится на постоянном контроле профильных служб", – проинформировал он.
Федеральный проект "Курорт "Золотые пески России" реализуется в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал" в соответствии с программой "Туризм и гостеприимство". Курорт займет более 230 га побережья между городами Саки и Евпатория. На территории будет построен 21 отель в категориях от трех до пяти "звезд", а также крытый аквапарк, парк аттракционов, бальнеоцентр и т.д. Объем инвестиций: порядка 143 млрд руб. Первая очередь курорта начнет работу в 2030 году. Семейный курорт "Крымская Ривьера" является частью круглогодичного курорта "Золотые пески России".
Медиагруппа "Россия сегодня" и компания "Курорт "Золотые пески России" ранее подписали меморандум о сотрудничестве. Его цель - расширить сотрудничество в части информирования общественности о главных событиях в сфере туризма России и открыть новые перспективы и возможности для развития данной отрасли.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"Золотые пески России"КрымНовости КрымаКурорты КрымаКрым курортныйЮрий Гоцанюк
 
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