https://crimea.ria.ru/20260603/zelenskiy-nachal-novuyu-voynu-1156551224.html
Зеленский начал новую войну
Зеленский начал новую войну - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Зеленский начал новую войну
Удары ВСУ по пассажирскому транспорту, связывающему Крым с Москвой, и атака на Санкт-Петербург в день открытия там международного экономического форума с... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:49
2026-06-03T12:49
2026-06-03T12:49
мнения
игорь шатров
политика
владимир зеленский
украина
россия
сша
европа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154294179_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_16cf02d93fe6fb530999e253493570c3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по пассажирскому транспорту, связывающему Крым с Москвой, и атака на Санкт-Петербург в день открытия там международного экономического форума с участием иностранных делегаций доказывает, что глава киевского режима обезумел и ведет уже войну не против России, а со всем цивилизованным миром, который просто обязан его остановить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус сообщением Москва – Симферополь, в результате чего семь человек погибли и еще одиннадцать получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Чуть позже стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург, где сегодня, 3 июня, открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), в результате пострадали люди и инфраструктура.По словам Шатрова, если у кого-то раньше и были сомнения в том, что ВСУ сознательно бьют по гражданским объектам, то "очередной теракт, направленный против конкретного гражданского транспортного средства, пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Москва – Симферополь" через территорию ДНР, тому яркое и страшное подтверждение."Представляете до какого цинизма они доходят в своих поступках, что даже не скрывают этого. Они в открытую, громко говорят и находят логичные объяснения того, почему так поступают", – добавил Шатров.По мнению эксперта, террор ВСУ с жертвами и пострадавшими среди мирных в регионах России – все это "должно повлиять, наконец, на мировое сообщество", чтобы остановить главу киевского режима Владимира Зеленского.Он добавил, что "и европейцев скоро мы не будем считать представителями цивилизованной Европы, а как раз расцивилизованной, деградировавшей Европы, если она поощряет такие поступки".Помочь России объединить цивилизованный мир для ответа на "вызов обезумевшего маньяка" Зеленского и его европейских кураторов, по мнению Шатрова, могла бы делегация из США, которая впервые за несколько лет принимает участие в мероприятиях ПМЭФ в эти дни."Там практически нет официальных делегаций европейцев, и они совершенно безразлично относятся к тому, что сейчас под угрозу поставлены граждане не только Российской Федерации, а и десятков стран, которые участвуют в Петербургском международном экономическом форуме. Но я надеюсь, что американская делегация передаст эту атмосферу в Вашингтон, в Белый дом... Хотелось бы чтобы американцы еще раз внимательно посмотрели на всю эту ситуацию и своим европейским сателлитам в конце концов приказали вести себя с Зеленским как он того заслуживает", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ убили троих детей и 32 взрослых мирных россиянина за неделю "Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам КиеваПочему Польша блокирует вступление Украины в Евросоюз
украина
россия
сша
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154294179_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_5bb4f7fb40635010f2d23023283e8a8d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, игорь шатров, политика, владимир зеленский, украина, россия, сша, европа
Зеленский начал новую войну
Зеленский начал войну против всего цивилизованного мира – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым.
Удары ВСУ по пассажирскому транспорту, связывающему Крым с Москвой, и атака на Санкт-Петербург в день открытия там международного экономического форума с участием иностранных делегаций доказывает, что глава киевского режима обезумел и ведет уже войну не против России, а со всем цивилизованным миром, который просто обязан его остановить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус сообщением Москва – Симферополь, в результате чего семь человек погибли и еще одиннадцать получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Чуть позже стало известно об атаке беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург, где сегодня, 3 июня, открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), в результате пострадали люди и инфраструктура.
По словам Шатрова, если у кого-то раньше и были сомнения в том, что ВСУ сознательно бьют по гражданским объектам, то "очередной теракт, направленный против конкретного гражданского транспортного средства, пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Москва – Симферополь" через территорию ДНР, тому яркое и страшное подтверждение.
"Они не гнушаются ничем", – сказал Шатров, отметив, что в эфире украинских СМИ стали сообщать об убийствах мирных жителей в регионах России, преподнося это как свое правое дело и победу.
"Представляете до какого цинизма они доходят в своих поступках, что даже не скрывают этого. Они в открытую, громко говорят и находят логичные объяснения того, почему так поступают", – добавил Шатров.
По мнению эксперта, террор ВСУ с жертвами и пострадавшими среди мирных в регионах России – все это "должно повлиять, наконец, на мировое сообщество", чтобы остановить главу киевского режима Владимира Зеленского.
"Очень важно сейчас, чтобы хотя бы до части Запада... дошло понимание того цинизма, с которым Зеленский ведет войну против России, а на самом деле против всего цивилизованного мира. Потому что я не готов теперь относить Украину и ее лидера к цивилизованному миру", – сказал Шатров.
Он добавил, что "и европейцев скоро мы не будем считать представителями цивилизованной Европы, а как раз расцивилизованной, деградировавшей Европы, если она поощряет такие поступки".
Помочь России объединить цивилизованный мир для ответа на "вызов обезумевшего маньяка" Зеленского и его европейских кураторов, по мнению Шатрова, могла бы делегация из США
, которая впервые за несколько лет принимает участие в мероприятиях ПМЭФ в эти дни.
"Там практически нет официальных делегаций европейцев, и они совершенно безразлично относятся к тому, что сейчас под угрозу поставлены граждане не только Российской Федерации, а и десятков стран, которые участвуют в Петербургском международном экономическом форуме. Но я надеюсь, что американская делегация передаст эту атмосферу в Вашингтон, в Белый дом... Хотелось бы чтобы американцы еще раз внимательно посмотрели на всю эту ситуацию и своим европейским сателлитам в конце концов приказали вести себя с Зеленским как он того заслуживает", – заключил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: