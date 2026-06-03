https://crimea.ria.ru/20260603/zaderzhka-poezdov-iz-kryma-aktualnye-dannye-1156558830.html

Задержка поездов из Крыма: актуальные данные

Задержка поездов из Крыма: актуальные данные - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Задержка поездов из Крыма: актуальные данные

Поезда "Таврия", задерживавшиеся в связи с закрытием станции в Джанкое, вошли в график или прибыли в конечные пункты назначения. Об этом сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T14:33

2026-06-03T14:33

2026-06-03T14:33

поезд

поезд "таврия"

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия", задерживавшиеся в связи с закрытием станции в Джанкое, вошли в график или прибыли в конечные пункты назначения. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".При этом на станции Джанкой в среду, 3 июня, и до особого распоряжения по-прежнему не производится посадка-высадка пассажиров. Поезда идут измененным маршрутом мимо Джанкоя. Пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, просят приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд.Также можно самостоятельно доехать до ст. Урожайной (за 30 минут до времени отправления от Джанкоя), чтобы сесть в поезд, или произвести посадку на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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2026

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