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ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе
ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе - РИА Новости Крым, 03.06.2026
ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе
ВТБ поддержит строительство масштабных жилых кварталов в Ялте и Мариуполе, соответствующее соглашение подписали в ходе ПМЭФ-2026 заместитель президента –... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T19:40
2026-06-03T19:40
втб
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строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. ВТБ поддержит строительство масштабных жилых кварталов в Ялте и Мариуполе, соответствующее соглашение подписали в ходе ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров ГК "Точно" Николай Амосов, сообщил банк.Проект в Мариуполе ориентирован на создание комфортной городской среды и комплексное развитие исторической территории общественно-делового центра города. Один из крупнейших жилых кварталов в городе возведут на территории 86,12 гектара. Планируется построить школу на 1500 мест, детские сады вместимостью 625 мест, поликлинику, гостиничные и офисные комплексы. Также будет создана набережная вдоль Таганрогского залива Азовского моря протяженностью 3 километра."Мы поддерживаем масштабные девелоперские проекты на юге России, который становится новой точкой притяжения в сфере жилищного строительства. Это имеет особое значение для воссоединенных регионов, где активно обновляется жилой фонд и развивается инфраструктура. ВТБ рассматривает это направление как долгосрочное и готов обеспечивать проекты необходимыми финансовыми инструментами для их успешной реализации", - приводятся в сообщении слова Бортникова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, строительство, жилье, ялта, мариуполь, пмэф

ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе

19:40 03.06.2026
 
© Пресс-служба ВТБВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе
ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. ВТБ поддержит строительство масштабных жилых кварталов в Ялте и Мариуполе, соответствующее соглашение подписали в ходе ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров ГК "Точно" Николай Амосов, сообщил банк.
Жилой квартал в Ялте займет общую площадь в 29,3 гектара. Здесь будут построены жилые комплексы с общей площадью квартир более 340 тысяч квадратных метров, школа на 900 мест и поликлиника.
Проект в Мариуполе ориентирован на создание комфортной городской среды и комплексное развитие исторической территории общественно-делового центра города. Один из крупнейших жилых кварталов в городе возведут на территории 86,12 гектара. Планируется построить школу на 1500 мест, детские сады вместимостью 625 мест, поликлинику, гостиничные и офисные комплексы. Также будет создана набережная вдоль Таганрогского залива Азовского моря протяженностью 3 километра.
"Мы поддерживаем масштабные девелоперские проекты на юге России, который становится новой точкой притяжения в сфере жилищного строительства. Это имеет особое значение для воссоединенных регионов, где активно обновляется жилой фонд и развивается инфраструктура. ВТБ рассматривает это направление как долгосрочное и готов обеспечивать проекты необходимыми финансовыми инструментами для их успешной реализации", - приводятся в сообщении слова Бортникова.
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ВТББанкСтроительствоЖильеЯлтаМариупольПМЭФ
 
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