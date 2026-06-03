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ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе

ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе - РИА Новости Крым, 03.06.2026

ВТБ поддержит строительство жилья в Ялте и Мариуполе

ВТБ поддержит строительство масштабных жилых кварталов в Ялте и Мариуполе, соответствующее соглашение подписали в ходе ПМЭФ-2026 заместитель президента –... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T19:40

2026-06-03T19:40

2026-06-03T19:40

втб

банк

строительство

жилье

ялта

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. ВТБ поддержит строительство масштабных жилых кварталов в Ялте и Мариуполе, соответствующее соглашение подписали в ходе ПМЭФ-2026 заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников и председатель совета директоров ГК "Точно" Николай Амосов, сообщил банк.Проект в Мариуполе ориентирован на создание комфортной городской среды и комплексное развитие исторической территории общественно-делового центра города. Один из крупнейших жилых кварталов в городе возведут на территории 86,12 гектара. Планируется построить школу на 1500 мест, детские сады вместимостью 625 мест, поликлинику, гостиничные и офисные комплексы. Также будет создана набережная вдоль Таганрогского залива Азовского моря протяженностью 3 километра."Мы поддерживаем масштабные девелоперские проекты на юге России, который становится новой точкой притяжения в сфере жилищного строительства. Это имеет особое значение для воссоединенных регионов, где активно обновляется жилой фонд и развивается инфраструктура. ВТБ рассматривает это направление как долгосрочное и готов обеспечивать проекты необходимыми финансовыми инструментами для их успешной реализации", - приводятся в сообщении слова Бортникова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, строительство, жилье, ялта, мариуполь, пмэф