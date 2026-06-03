https://crimea.ria.ru/20260603/vsu-udarili-po-sankt-peterburgu-1156540718.html

ВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали люди и повреждена инфраструктура

ВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали люди и повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.06.2026

ВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали люди и повреждена инфраструктура

ВСУ атаковали беспилотниками Санкт-Петербург, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщает губернатор региона Александр Беглов. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T08:07

2026-06-03T08:07

2026-06-03T09:11

новости

санкт-петербург

александр беглов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Санкт-Петербург, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщает губернатор региона Александр Беглов.И проинформировал, что повреждены несколько объектов, в настоящее время идет ликвидация последствий.Пострадали несколько человек, погибших нет, также сообщил Беглов. Работает оперативный оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность.Отражается массированная атака беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу

https://crimea.ria.ru/20260603/354-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-krym-drugie-regiony-rossii-1156540251.html

санкт-петербург

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, санкт-петербург, александр беглов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу