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ВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали люди и повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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ВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали люди и повреждена инфраструктура
ВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали люди и повреждена инфраструктура - РИА Новости Крым, 03.06.2026
ВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали люди и повреждена инфраструктура
ВСУ атаковали беспилотниками Санкт-Петербург, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщает губернатор региона Александр Беглов. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T08:07
2026-06-03T09:11
новости
санкт-петербург
александр беглов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Санкт-Петербург, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщает губернатор региона Александр Беглов.И проинформировал, что повреждены несколько объектов, в настоящее время идет ликвидация последствий.Пострадали несколько человек, погибших нет, также сообщил Беглов. Работает оперативный оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность.Отражается массированная атака беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВражеские дроны пытаются прорваться к МосквеВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
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новости, санкт-петербург, александр беглов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали люди и повреждена инфраструктура

В Санкт-Петербурге в ходе атаки ВСУ пострадали люди и повреждена инфраструктура

08:07 03.06.2026 (обновлено: 09:11 03.06.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотниками Санкт-Петербург, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщает губернатор региона Александр Беглов.

"Сегодня ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы БПЛА украинских нацистов", – написал глава региона в своем канале в МАКС.

И проинформировал, что повреждены несколько объектов, в настоящее время идет ликвидация последствий.
Пострадали несколько человек, погибших нет, также сообщил Беглов. Работает оперативный оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность.
Отражается массированная атака беспилотников на Ленинградскую область – уничтожены уже 50 дронов, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
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