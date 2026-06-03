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Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T06:30
2026-06-03T06:30
2026-06-03T06:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России.Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера вторника, 2 июня, к утру среды количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 22.На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.Массированный налет дронов также отражают в Ленинградской области – к настоящему времени известно о 30 сбитых вражеских беспилотниках. Отражение воздушной атаки продолжается, проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, москва, сергей собянин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
Атаку ВСУ на Москву отражают более 10 часов