https://crimea.ria.ru/20260603/vrazheskie-drony-pytayutsya-prorvatsya-k-moskve-1156539060.html

Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве

Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T06:30

2026-06-03T06:30

2026-06-03T06:30

новости

москва

сергей собянин

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России.Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера вторника, 2 июня, к утру среды количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 22.На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.Массированный налет дронов также отражают в Ленинградской области – к настоящему времени известно о 30 сбитых вражеских беспилотниках. Отражение воздушной атаки продолжается, проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, москва, сергей собянин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу