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Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T06:30
2026-06-03T06:30
новости
москва
сергей собянин
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России.Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера вторника, 2 июня, к утру среды количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 22.На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.Массированный налет дронов также отражают в Ленинградской области – к настоящему времени известно о 30 сбитых вражеских беспилотниках. Отражение воздушной атаки продолжается, проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, москва, сергей собянин, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве

Атаку ВСУ на Москву отражают более 10 часов

06:30 03.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России.
Попытки атаковать Москву начались накануне вечером. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера вторника, 2 июня, к утру среды количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 22.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщалось.
Массированный налет дронов также отражают в Ленинградской области – к настоящему времени известно о 30 сбитых вражеских беспилотниках. Отражение воздушной атаки продолжается, проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.
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НовостиМоскваСергей СобянинПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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07:36354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы России
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07:03Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человек
06:43В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
06:30Вражеские дроны пытаются прорваться к Москве
06:07Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую область
05:06Как российские бойцы уходят от "свободной охоты" дронов ВСУ под Запорожьем
05:00Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области
00:01В Крыму в среду будет тепло и дождливо
00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
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22:22Станция в Джанкое закрыта: два поезда опаздывают в пути до 5 часов
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