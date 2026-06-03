https://crimea.ria.ru/20260603/voin-v-kostyume-v-krymu-za-bezopasnost-energoobektov-otvechaet-shturmovik-1156555125.html

Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик

Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик

В интернете о нем нет никакой информации. Нет ни биографических справок, ни постов, ни фотографий. Он не ведет соцсетей и о себе рассказывает очень осторожно... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T19:19

2026-06-03T19:19

2026-06-03T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В интернете о нем нет никакой информации. Нет ни биографических справок, ни постов, ни фотографий. Он не ведет соцсетей и о себе рассказывает очень осторожно. Это все военная привычка, говорит. Вот уже год как саратовец Олег Богапов живет в Симферополе и работает в "Крымэнерго", в департаменте по безопасности. Его знания, навыки и опыт нужны для обеспечения антитеррористической защищенности объектов предприятия. Ведь еще совсем недавно он был одним из тех, кто сражался на фронтах СВО и выдавливал противника из Попасной.Подготовка к боевому путиИнтерес к оружию у Олега появился еще в подростковом возрасте: ему вдруг понравилось, как оно выглядит, как устроено и работает."Практически все в моем роду военные, все в погонах. Папа всю жизнь прослужил в МЧС. Дедушка был военным. С детства меня готовили к военному делу, приучали к дисциплине, прививали патриотизм", - признается он.Иду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВОНо все же подготовка к боевому пути начиналась у Богапова в 2014 году. Тогда он, едва закончив школу, поступил на срочную службу в Севастополе. Стал морпехом. В плане усиленной подготовки – как физической, так и боевой — это была очень непростая "срочка", вспоминает он.Своих командиров называет прожженными боевыми мужиками, которые прошли Афган и Чечню, и потому на занятиях по боевой и огневой подготовке патронов для срочников не жалели."Убежден, что военнослужащих должны готовить в условиях максимально приближенных к боевым. Нельзя экономить на экипировке и боеприпасах. А постоянные смотры и бумажная волокита только мешают. Важно не то, насколько хорошо у бойца начищены берцы и где его подшива, а то, насколько хорошо он выполняет поставленные задачи", - рассуждает собеседник.После армии Богапов поступил в юридический институт, учился заочно и служил в Росгвардии. Когда высшее образование было получено, а контракт закончился, он согласился на предложение о прохождении службы в рядах добровольческого формирования, представляющего и отстаивающего интересы России за рубежом.Так оказался в Сирии. Всего было две командировки – первая прошла спокойно, чего не скажешь о второй."Это было уже в феврале 2022 года. Нас подняли в два часа ночи. Мы не знали, что началась спецоперация, ведь связи с родными не было. Это уже позже командир сообщил о событиях в стране и о том, что требуются наиболее подготовленные бойцы. Нас отозвали на подготовку и передислокацию", - продолжает он.Из учебного центра в Сирии, спустя неделю, бойцов передислоцировали в Ростовскую область. Затем перебросили под Луганск. Родители Олега не знали о его местонахождении. Средств связи не было, да и запрещалось, связываясь с родными по служебному телефону раз в месяц, рассказывать, где находишься. Лишь однажды, признается он, промелькнула мысль, когда был в столовой, попросить повара, чтобы тот отправил сообщение домой. Но передумал, не захотел, чтобы семья переживала.Со страхом надо подружиться- Олег, расскажите, что для вас оказалось самым сложным на фронте?..- Самая первая задача была и самой сложной. До этого ведь с таким не сталкивался. В Сирии все было относительно спокойно. Ослики гуляют вдалеке. ИГИЛ* и "Аль-Каида"* тоже есть, но они в 20—30 километрах, и никто не обостряет конфликты. Все стоят, спокойно выполняют свои задачи. При взятии Попасной все было по-другому. Страх присутствовал, и надо было его контролировать. Самое главное – не дать страху побороть себя при выполнении боевых задач. Наоборот: надо найти с ним общий язык.- Вам это удавалось?..- Вполне. У меня стрессоустойчивость на высоком уровне. Это поначалу страшно, потом привыкаешь, и уже через 10—15 минут адаптируешься к обстановке и не паникуешь.На фронте Богапов в общей сложности провел год. При взятии Попасной он был обычным штурмовиком. Позже стал командиром взвода. В его подчинении оказалось около ста человек."Когда ты просто штурмовик, ты несешь ответственность за ребят, которые идут рядом. А когда ты командир, то ответственен за всех своих подчиненных, за всех своих сослуживцев", - говорит он.Пуля вышла через глаз: ослепший боец из Крыма шел к своим по минному полю Самое главное правило: расчет должен быть взаимозаменяемым. Бойцы должны уметь стрелять не только из автомата, но и из РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.) или ПТУра (противотанковая управляемая ракета - ред.), например. Важно уметь зарядить, прицелиться, высчитать траекторию полета снаряда. Устранили командира, кто-то должен брать его обязанности на себя. Устранили снайпера - нужно уметь стрелять из СВД (снайперская винтовка Драгунова - ред.), уверен Богапов.Самое страшное на войне – видеть гибель своих товарищей, близких людей, признается боец.- И водой последней делились?- Конечно. А как можно товарища без воды оставить?- И жгут свой из аптечки отдавали?- Обязательно. Я их таскал по четыре штуки.Олег Богапов перенес две серьезные контузии. И так, говорит, осколки по мелочи, "неглубокие, по мясу".На вопрос: "Как часто вы видели гибель товарищей?", он уклончиво отвечает: "Достаточно".Киев давно готовился воеватьМедаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Богапов получил за взятие Попасной. Этот опасный тогда город очень тяжело давался, потому что противник был в нем хорошо укреплен.Выбить противника из этого "отеля под землей" оказалось очень непросто. Командование поставило перед бойцами задачу: брать противника накатом, врасплох, в штурм шли ночью и в предрассветные часы.В тот период наложение жгутов и перевязка раненных товарищей стала для Олега обыденным, почти ежедневным занятием. За то, что вытаскивал с поле боя посеченных и покалеченных осколками вражеских снарядов сослуживцев, он получил медаль "За Отвагу".Охранный амулет и семья для счастьяВыжженный лес, густой туман, что стоит с самого утра, и мертвая тишина, нависшая над покалеченной землей и судьбами. Эта реальная картина поначалу повергла Богапова в шок, чтобы затем стать обыденностью и долго сниться по возвращению с фронта."Да, долго потом снилась еще Попасная, поле, окопы. Очень похоже на кадры из фильма ужасов. Еще снились потери товарищей. Но спустя год эти сны прекратились. Если только изредка что-нибудь такое снится...", - признается он.- На фронт хотели бы вернуться?..- Сейчас у меня другие цели: создать семью, детей завести. Нужно сначала выполнить эти первостепенные задачи. Ведь возраст подходит, и играть в опасные игры с судьбой, не создав семью, нецелесообразно. А дальше посмотрим. Жизнь может быть очень непредсказуемой. Но сейчас она у меня гражданская.Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелкомЕсть у Олега невеста. Настей зовут. Она крымчанка, с которой он познакомился когда-то в родном Саратове. Сейчас она работает вместе с ним на одном предприятии.В своей гражданской жизни боец Богапов не раскрывает своего позывного. Не нужен он сейчас, говорит. Дерзкую прическу с хвостом сменил на модную укладку, а удобную военную форму – на рубашку с воротничком и выглаженный костюм. А на фотографиях военного времени его можно узнать разве что по красной ниточке на запястье. Это охранный амулет, подаренный на удачу лучшим другом детства. Когда-то четырехлистный клевер был покрыт серебром, но оно с годами слезло. Теперь клевер будто оловянный. И Олег его никогда не снимает – нить от снарядов заклеена намертво.У входа в актовый зал, где мы беседуем, его уже ждут подчиненные – не солдаты, а сотрудники госпредприятия.Ранее сайт РИА Новости Крым также рассказывал историю сотрудника "Крымэнерго" Сергея Сандетова, который отказался от брони и ушел на фронт добровольцем.* Запрещенные в РФ международные террористические организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищамиМобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронтДуховитые ребята: ополченец из Славянска рассказал о "Спарте" и "Мотороле"

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ветераны сво, крым, эксклюзивы риа новости крым, общество, герои сво, гуп рк "крымэнерго"