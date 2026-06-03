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Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик
Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик
В интернете о нем нет никакой информации. Нет ни биографических справок, ни постов, ни фотографий. Он не ведет соцсетей и о себе рассказывает очень осторожно... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T19:19
2026-06-03T19:19
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гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В интернете о нем нет никакой информации. Нет ни биографических справок, ни постов, ни фотографий. Он не ведет соцсетей и о себе рассказывает очень осторожно. Это все военная привычка, говорит. Вот уже год как саратовец Олег Богапов живет в Симферополе и работает в "Крымэнерго", в департаменте по безопасности. Его знания, навыки и опыт нужны для обеспечения антитеррористической защищенности объектов предприятия. Ведь еще совсем недавно он был одним из тех, кто сражался на фронтах СВО и выдавливал противника из Попасной.Подготовка к боевому путиИнтерес к оружию у Олега появился еще в подростковом возрасте: ему вдруг понравилось, как оно выглядит, как устроено и работает."Практически все в моем роду военные, все в погонах. Папа всю жизнь прослужил в МЧС. Дедушка был военным. С детства меня готовили к военному делу, приучали к дисциплине, прививали патриотизм", - признается он.Иду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВОНо все же подготовка к боевому пути начиналась у Богапова в 2014 году. Тогда он, едва закончив школу, поступил на срочную службу в Севастополе. Стал морпехом. В плане усиленной подготовки – как физической, так и боевой — это была очень непростая "срочка", вспоминает он.Своих командиров называет прожженными боевыми мужиками, которые прошли Афган и Чечню, и потому на занятиях по боевой и огневой подготовке патронов для срочников не жалели."Убежден, что военнослужащих должны готовить в условиях максимально приближенных к боевым. Нельзя экономить на экипировке и боеприпасах. А постоянные смотры и бумажная волокита только мешают. Важно не то, насколько хорошо у бойца начищены берцы и где его подшива, а то, насколько хорошо он выполняет поставленные задачи", - рассуждает собеседник.После армии Богапов поступил в юридический институт, учился заочно и служил в Росгвардии. Когда высшее образование было получено, а контракт закончился, он согласился на предложение о прохождении службы в рядах добровольческого формирования, представляющего и отстаивающего интересы России за рубежом.Так оказался в Сирии. Всего было две командировки – первая прошла спокойно, чего не скажешь о второй."Это было уже в феврале 2022 года. Нас подняли в два часа ночи. Мы не знали, что началась спецоперация, ведь связи с родными не было. Это уже позже командир сообщил о событиях в стране и о том, что требуются наиболее подготовленные бойцы. Нас отозвали на подготовку и передислокацию", - продолжает он.Из учебного центра в Сирии, спустя неделю, бойцов передислоцировали в Ростовскую область. Затем перебросили под Луганск. Родители Олега не знали о его местонахождении. Средств связи не было, да и запрещалось, связываясь с родными по служебному телефону раз в месяц, рассказывать, где находишься. Лишь однажды, признается он, промелькнула мысль, когда был в столовой, попросить повара, чтобы тот отправил сообщение домой. Но передумал, не захотел, чтобы семья переживала.Со страхом надо подружиться- Олег, расскажите, что для вас оказалось самым сложным на фронте?..- Самая первая задача была и самой сложной. До этого ведь с таким не сталкивался. В Сирии все было относительно спокойно. Ослики гуляют вдалеке. ИГИЛ* и "Аль-Каида"* тоже есть, но они в 20—30 километрах, и никто не обостряет конфликты. Все стоят, спокойно выполняют свои задачи. При взятии Попасной все было по-другому. Страх присутствовал, и надо было его контролировать. Самое главное – не дать страху побороть себя при выполнении боевых задач. Наоборот: надо найти с ним общий язык.- Вам это удавалось?..- Вполне. У меня стрессоустойчивость на высоком уровне. Это поначалу страшно, потом привыкаешь, и уже через 10—15 минут адаптируешься к обстановке и не паникуешь.На фронте Богапов в общей сложности провел год. При взятии Попасной он был обычным штурмовиком. Позже стал командиром взвода. В его подчинении оказалось около ста человек."Когда ты просто штурмовик, ты несешь ответственность за ребят, которые идут рядом. А когда ты командир, то ответственен за всех своих подчиненных, за всех своих сослуживцев", - говорит он.Пуля вышла через глаз: ослепший боец из Крыма шел к своим по минному полю Самое главное правило: расчет должен быть взаимозаменяемым. Бойцы должны уметь стрелять не только из автомата, но и из РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.) или ПТУра (противотанковая управляемая ракета - ред.), например. Важно уметь зарядить, прицелиться, высчитать траекторию полета снаряда. Устранили командира, кто-то должен брать его обязанности на себя. Устранили снайпера - нужно уметь стрелять из СВД (снайперская винтовка Драгунова - ред.), уверен Богапов.Самое страшное на войне – видеть гибель своих товарищей, близких людей, признается боец.- И водой последней делились?- Конечно. А как можно товарища без воды оставить?- И жгут свой из аптечки отдавали?- Обязательно. Я их таскал по четыре штуки.Олег Богапов перенес две серьезные контузии. И так, говорит, осколки по мелочи, "неглубокие, по мясу".На вопрос: "Как часто вы видели гибель товарищей?", он уклончиво отвечает: "Достаточно".Киев давно готовился воеватьМедаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Богапов получил за взятие Попасной. Этот опасный тогда город очень тяжело давался, потому что противник был в нем хорошо укреплен.Выбить противника из этого "отеля под землей" оказалось очень непросто. Командование поставило перед бойцами задачу: брать противника накатом, врасплох, в штурм шли ночью и в предрассветные часы.В тот период наложение жгутов и перевязка раненных товарищей стала для Олега обыденным, почти ежедневным занятием. За то, что вытаскивал с поле боя посеченных и покалеченных осколками вражеских снарядов сослуживцев, он получил медаль "За Отвагу".Охранный амулет и семья для счастьяВыжженный лес, густой туман, что стоит с самого утра, и мертвая тишина, нависшая над покалеченной землей и судьбами. Эта реальная картина поначалу повергла Богапова в шок, чтобы затем стать обыденностью и долго сниться по возвращению с фронта."Да, долго потом снилась еще Попасная, поле, окопы. Очень похоже на кадры из фильма ужасов. Еще снились потери товарищей. Но спустя год эти сны прекратились. Если только изредка что-нибудь такое снится...", - признается он.- На фронт хотели бы вернуться?..- Сейчас у меня другие цели: создать семью, детей завести. Нужно сначала выполнить эти первостепенные задачи. Ведь возраст подходит, и играть в опасные игры с судьбой, не создав семью, нецелесообразно. А дальше посмотрим. Жизнь может быть очень непредсказуемой. Но сейчас она у меня гражданская.Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелкомЕсть у Олега невеста. Настей зовут. Она крымчанка, с которой он познакомился когда-то в родном Саратове. Сейчас она работает вместе с ним на одном предприятии.В своей гражданской жизни боец Богапов не раскрывает своего позывного. Не нужен он сейчас, говорит. Дерзкую прическу с хвостом сменил на модную укладку, а удобную военную форму – на рубашку с воротничком и выглаженный костюм. А на фотографиях военного времени его можно узнать разве что по красной ниточке на запястье. Это охранный амулет, подаренный на удачу лучшим другом детства. Когда-то четырехлистный клевер был покрыт серебром, но оно с годами слезло. Теперь клевер будто оловянный. И Олег его никогда не снимает – нить от снарядов заклеена намертво.У входа в актовый зал, где мы беседуем, его уже ждут подчиненные – не солдаты, а сотрудники госпредприятия.Ранее сайт РИА Новости Крым также рассказывал историю сотрудника "Крымэнерго" Сергея Сандетова, который отказался от брони и ушел на фронт добровольцем.* Запрещенные в РФ международные террористические организацииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Нас ранило в один день": в Крыму соседи стали боевыми товарищамиМобилизуйте меня: энергетик из Крыма добился снятия брони и ушел на фронтДуховитые ребята: ополченец из Славянска рассказал о "Спарте" и "Мотороле"
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ветераны сво, крым, эксклюзивы риа новости крым, общество, герои сво, гуп рк "крымэнерго"
Воин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик

В Крыму ветеран СВО Олег Богапов отвечает за безопасность энергообъектов

19:19 03.06.2026
 
© РИА Новости КрымОлег Богапов
Олег Богапов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В интернете о нем нет никакой информации. Нет ни биографических справок, ни постов, ни фотографий. Он не ведет соцсетей и о себе рассказывает очень осторожно. Это все военная привычка, говорит.
Вот уже год как саратовец Олег Богапов живет в Симферополе и работает в "Крымэнерго", в департаменте по безопасности. Его знания, навыки и опыт нужны для обеспечения антитеррористической защищенности объектов предприятия. Ведь еще совсем недавно он был одним из тех, кто сражался на фронтах СВО и выдавливал противника из Попасной.

Подготовка к боевому пути

Интерес к оружию у Олега появился еще в подростковом возрасте: ему вдруг понравилось, как оно выглядит, как устроено и работает.
"Практически все в моем роду военные, все в погонах. Папа всю жизнь прослужил в МЧС. Дедушка был военным. С детства меня готовили к военному делу, приучали к дисциплине, прививали патриотизм", - признается он.
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Но все же подготовка к боевому пути начиналась у Богапова в 2014 году. Тогда он, едва закончив школу, поступил на срочную службу в Севастополе. Стал морпехом. В плане усиленной подготовки – как физической, так и боевой — это была очень непростая "срочка", вспоминает он.

"Служил в роте снайперов. И нас будто готовили для какого-то элитного подразделения. Утром зарядка, марш-бросок. Трижды в неделю бежали в полной выкладке: бронежилет, каска, автомат. Это около тридцати килограммов. И так бегом 10 километров, а "налегке" пробегали до 30 км. Также проводились занятия по тактической медицине. А еще мы очень много стреляли", - вспоминает Олег.

Своих командиров называет прожженными боевыми мужиками, которые прошли Афган и Чечню, и потому на занятиях по боевой и огневой подготовке патронов для срочников не жалели.
"Убежден, что военнослужащих должны готовить в условиях максимально приближенных к боевым. Нельзя экономить на экипировке и боеприпасах. А постоянные смотры и бумажная волокита только мешают. Важно не то, насколько хорошо у бойца начищены берцы и где его подшива, а то, насколько хорошо он выполняет поставленные задачи", - рассуждает собеседник.
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После армии Богапов поступил в юридический институт, учился заочно и служил в Росгвардии. Когда высшее образование было получено, а контракт закончился, он согласился на предложение о прохождении службы в рядах добровольческого формирования, представляющего и отстаивающего интересы России за рубежом.
Так оказался в Сирии. Всего было две командировки – первая прошла спокойно, чего не скажешь о второй.
"Это было уже в феврале 2022 года. Нас подняли в два часа ночи. Мы не знали, что началась спецоперация, ведь связи с родными не было. Это уже позже командир сообщил о событиях в стране и о том, что требуются наиболее подготовленные бойцы. Нас отозвали на подготовку и передислокацию", - продолжает он.
Из учебного центра в Сирии, спустя неделю, бойцов передислоцировали в Ростовскую область. Затем перебросили под Луганск. Родители Олега не знали о его местонахождении. Средств связи не было, да и запрещалось, связываясь с родными по служебному телефону раз в месяц, рассказывать, где находишься. Лишь однажды, признается он, промелькнула мысль, когда был в столовой, попросить повара, чтобы тот отправил сообщение домой. Но передумал, не захотел, чтобы семья переживала.
Олег Богапов
Олег Богапов
Олег Богапов

Со страхом надо подружиться

- Олег, расскажите, что для вас оказалось самым сложным на фронте?..
- Самая первая задача была и самой сложной. До этого ведь с таким не сталкивался. В Сирии все было относительно спокойно. Ослики гуляют вдалеке. ИГИЛ* и "Аль-Каида"* тоже есть, но они в 20—30 километрах, и никто не обостряет конфликты. Все стоят, спокойно выполняют свои задачи. При взятии Попасной все было по-другому. Страх присутствовал, и надо было его контролировать. Самое главное – не дать страху побороть себя при выполнении боевых задач. Наоборот: надо найти с ним общий язык.
- Вам это удавалось?..
- Вполне. У меня стрессоустойчивость на высоком уровне. Это поначалу страшно, потом привыкаешь, и уже через 10—15 минут адаптируешься к обстановке и не паникуешь.
На фронте Богапов в общей сложности провел год. При взятии Попасной он был обычным штурмовиком. Позже стал командиром взвода. В его подчинении оказалось около ста человек.
"Когда ты просто штурмовик, ты несешь ответственность за ребят, которые идут рядом. А когда ты командир, то ответственен за всех своих подчиненных, за всех своих сослуживцев", - говорит он.
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Самое главное правило: расчет должен быть взаимозаменяемым. Бойцы должны уметь стрелять не только из автомата, но и из РПГ (ручной противотанковый гранатомет - ред.) или ПТУра (противотанковая управляемая ракета - ред.), например. Важно уметь зарядить, прицелиться, высчитать траекторию полета снаряда. Устранили командира, кто-то должен брать его обязанности на себя. Устранили снайпера - нужно уметь стрелять из СВД (снайперская винтовка Драгунова - ред.), уверен Богапов.
Самое страшное на войне – видеть гибель своих товарищей, близких людей, признается боец.
"Наш командир, как только мы заехали, дал нам совет: никогда не заводить друзей во время боевых действий. Важно помнить: в командировке друзей нет, есть боевые товарищи. Но сколько бы он нам об этом ни говорил, друзья все равно появлялись. Ведь атмосфера войны и фронтовой быт сближают. Общая вода, общая еда, один на троих спальник. Это роднит. И без разницы, кто ты: русский, татарин или бурят", - продолжает он.
- И водой последней делились?
- Конечно. А как можно товарища без воды оставить?
- И жгут свой из аптечки отдавали?
- Обязательно. Я их таскал по четыре штуки.
Олег Богапов перенес две серьезные контузии. И так, говорит, осколки по мелочи, "неглубокие, по мясу".
На вопрос: "Как часто вы видели гибель товарищей?", он уклончиво отвечает: "Достаточно".
© РИА Новости КрымОлег Богапов
Олег Богапов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
Олег Богапов

Киев давно готовился воевать

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Богапов получил за взятие Попасной. Этот опасный тогда город очень тяжело давался, потому что противник был в нем хорошо укреплен.
"Это были бесконечные блиндажи и бункеры, которые строились, судя по всему, уже очень давно. Противник готовился тщательно. Линия обороны была выстроена задолго до начала СВО. Толщина бетонных стен – больше метра. Когда попадаешь внутрь, понимаешь, что там все обустроено для жизни, там целый отель под землей, на глубине пяти-шести метров", - рассказывает ветеран СВО.
Выбить противника из этого "отеля под землей" оказалось очень непросто. Командование поставило перед бойцами задачу: брать противника накатом, врасплох, в штурм шли ночью и в предрассветные часы.
В тот период наложение жгутов и перевязка раненных товарищей стала для Олега обыденным, почти ежедневным занятием. За то, что вытаскивал с поле боя посеченных и покалеченных осколками вражеских снарядов сослуживцев, он получил медаль "За Отвагу".
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Охранный амулет и семья для счастья

Выжженный лес, густой туман, что стоит с самого утра, и мертвая тишина, нависшая над покалеченной землей и судьбами. Эта реальная картина поначалу повергла Богапова в шок, чтобы затем стать обыденностью и долго сниться по возвращению с фронта.
"Да, долго потом снилась еще Попасная, поле, окопы. Очень похоже на кадры из фильма ужасов. Еще снились потери товарищей. Но спустя год эти сны прекратились. Если только изредка что-нибудь такое снится...", - признается он.
- На фронт хотели бы вернуться?..
- Сейчас у меня другие цели: создать семью, детей завести. Нужно сначала выполнить эти первостепенные задачи. Ведь возраст подходит, и играть в опасные игры с судьбой, не создав семью, нецелесообразно. А дальше посмотрим. Жизнь может быть очень непредсказуемой. Но сейчас она у меня гражданская.
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Есть у Олега невеста. Настей зовут. Она крымчанка, с которой он познакомился когда-то в родном Саратове. Сейчас она работает вместе с ним на одном предприятии.
В своей гражданской жизни боец Богапов не раскрывает своего позывного. Не нужен он сейчас, говорит. Дерзкую прическу с хвостом сменил на модную укладку, а удобную военную форму – на рубашку с воротничком и выглаженный костюм.
А на фотографиях военного времени его можно узнать разве что по красной ниточке на запястье. Это охранный амулет, подаренный на удачу лучшим другом детства. Когда-то четырехлистный клевер был покрыт серебром, но оно с годами слезло. Теперь клевер будто оловянный. И Олег его никогда не снимает – нить от снарядов заклеена намертво.
© РИА Новости КрымОлег Богапов
Олег Богапов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
Олег Богапов
"Я не суеверный человек, но в какие-то моменты все же думаю, что амулет этот меня уберег", - признается он, заканчивая интервью.
У входа в актовый зал, где мы беседуем, его уже ждут подчиненные – не солдаты, а сотрудники госпредприятия.
Ранее сайт РИА Новости Крым также рассказывал историю сотрудника "Крымэнерго" Сергея Сандетова, который отказался от брони и ушел на фронт добровольцем.
© РИА Новости КрымОлег Богапов
Олег Богапов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
Олег Богапов
* Запрещенные в РФ международные террористические организации
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