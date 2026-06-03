https://crimea.ria.ru/20260603/v-tambovskoy-oblasti-bespilotniki-upali-i-povredili-mnogokvartirnyy-dom-i-shkolu-1156539231.html

В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу

В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу

В Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения в многоквартирном доме, школе, библиотеке и на территории промышленного предприятия. Об РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T06:43

2026-06-03T06:43

2026-06-03T06:43

евгений первышов

тамбовская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения в многоквартирном доме, школе, библиотеке и на территории промышленного предприятия. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Первышов.И подчеркнул, что пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России.Массированный налет дронов также отражают в Ленинградской области – к настоящему времени известно о 30 сбитых вражеских беспилотниках. Отражение воздушной атаки продолжается, проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тамбовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений первышов, тамбовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу