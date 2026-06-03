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В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
В Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения в многоквартирном доме, школе, библиотеке и на территории промышленного предприятия. Об РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T06:43
2026-06-03T06:43
2026-06-03T06:43
евгений первышов
тамбовская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Тамбовской области из-за атаки беспилотников зафиксированы повреждения в многоквартирном доме, школе, библиотеке и на территории промышленного предприятия. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Первышов.И подчеркнул, что пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о продолжающейся более 10 часов атаке беспилотников на столицу России.Массированный налет дронов также отражают в Ленинградской области – к настоящему времени известно о 30 сбитых вражеских беспилотниках. Отражение воздушной атаки продолжается, проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тамбовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евгений первышов, тамбовская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
В Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
Беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу в Мичуринске Тамбовской области