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В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение
В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение
Последствия конфликта на Ближнем востоке, в который США были втянуты Израилем, будут долгоиграющими и в самой Америке пересмотр отношений с еврейским... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:03
2026-06-03T15:03
2026-06-03T15:03
мнения
малек дудаков
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израиль
дональд трамп
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Последствия конфликта на Ближнем востоке, в который США были втянуты Израилем, будут долгоиграющими и в самой Америке пересмотр отношений с еврейским государством теперь неизбежен. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Президент США Дональд Трамп уже открыто винит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот убедил Белый дом ударить по Ирану, и как следствие – в своих падающих рейтингах и внутриамериканских проблемах, отмечает политолог.По его словам, отношения Белого дома с израильским правительством, находятся уже в стадии полураспада, становясь все более конфликтными.При этом 2/3 трети американцев не доверяют сегодня ни Трампу, ни Нетаньяху в контексте войны с Ираном, так что старый произраильский консенсус, скреплявший ранее американское общество, по итогам проигранной американским лидером ближневосточной авантюры однозначно уходит в прошлое. "В следующий состав Конгресса изберутся очень много критиков Израиля", – делает вывод эксперт.Ранее Дудаков уже высказывал мнение о том, что авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, что подготавливает почву для смены власти с отстранением премьер-министра Биньямина Нетаньяху.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнениеКогда на Ближнем Востоке создадут "исламское НАТО" в противовес СШАУ России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив
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мнения, малек дудаков, сша, израиль, дональд трамп, политика, биньямин нетаньяху
В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение
Пересмотр отношений США с Израилем неизбежен – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Последствия конфликта на Ближнем востоке, в который США были втянуты Израилем, будут долгоиграющими и в самой Америке пересмотр отношений с еврейским государством теперь неизбежен. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп уже открыто винит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот убедил Белый дом ударить по Ирану, и как следствие – в своих падающих рейтингах и внутриамериканских проблемах, отмечает политолог.
"Ведь война в Иране резко ослабила позиции Трампа и республиканцев внутри США. Но последствия конфликта будет долгоиграющими. И на Ближнем Востоке, где Иран уже может позволить себе заставлять Штаты давить на Нетаньяху. И в самой Америке, где неизбежен пересмотр отношений с Израилем", – считает эксперт.
По его словам, отношения Белого дома с израильским правительством, находятся уже в стадии полураспада, становясь все более конфликтными.
"В ходе последнего звонка Трамп не сдержался и даже заявил, что теперь все ненавидят Израиль из-за действий Нетаньяху. Это действительно отражает нынешние настроения в американском обществе. Впервые более 60% жителей США стали негативно воспринимать Израиль", – добавил политолог.
При этом 2/3 трети американцев не доверяют сегодня ни Трампу, ни Нетаньяху в контексте войны с Ираном, так что старый произраильский консенсус, скреплявший ранее американское общество, по итогам проигранной американским лидером ближневосточной авантюры однозначно уходит в прошлое. "В следующий состав Конгресса изберутся очень много критиков Израиля", – делает вывод эксперт.
Ранее Дудаков уже высказывал мнение
о том, что авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, что подготавливает почву для смены власти с отстранением премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
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