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В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение

В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение

Последствия конфликта на Ближнем востоке, в который США были втянуты Израилем, будут долгоиграющими и в самой Америке пересмотр отношений с еврейским... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T15:03

2026-06-03T15:03

2026-06-03T15:03

мнения

малек дудаков

сша

израиль

дональд трамп

политика

биньямин нетаньяху

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Последствия конфликта на Ближнем востоке, в который США были втянуты Израилем, будут долгоиграющими и в самой Америке пересмотр отношений с еврейским государством теперь неизбежен. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Президент США Дональд Трамп уже открыто винит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот убедил Белый дом ударить по Ирану, и как следствие – в своих падающих рейтингах и внутриамериканских проблемах, отмечает политолог.По его словам, отношения Белого дома с израильским правительством, находятся уже в стадии полураспада, становясь все более конфликтными.При этом 2/3 трети американцев не доверяют сегодня ни Трампу, ни Нетаньяху в контексте войны с Ираном, так что старый произраильский консенсус, скреплявший ранее американское общество, по итогам проигранной американским лидером ближневосточной авантюры однозначно уходит в прошлое. "В следующий состав Конгресса изберутся очень много критиков Израиля", – делает вывод эксперт.Ранее Дудаков уже высказывал мнение о том, что авантюра президента США Дональда Трампа в Иране раскалывает политику Вашингтона, передавая инициативу на предстоящих выборах в Конгресс критикам Израиля, что подготавливает почву для смены власти с отстранением премьер-министра Биньямина Нетаньяху.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США ударили по Ирану во время режима прекращения огня – мнениеКогда на Ближнем Востоке создадут "исламское НАТО" в противовес СШАУ России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив

сша

израиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, малек дудаков, сша, израиль, дональд трамп, политика, биньямин нетаньяху