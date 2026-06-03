https://crimea.ria.ru/20260603/v-simferopole-podpolno-pechatali-feykovye-diplomy-i-attestaty---fsb-1156561834.html
В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ
В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ
В Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:53
2026-06-03T15:53
2026-06-03T15:58
крым
симферополь
новости крыма
образование в крыму и севастополе
пограничная служба фсб
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64499fb46ecf47c4fc8ce685d46bd398.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Второй участник преступной группы, 48-летний симферополец, профессионально занимающийся полиграфическими услугами, изготавливал у себя дома поддельные бланки и заверял их фальшивыми печатями.В крымском управлении ФСБ отметили, что предложение пользовалось успехом среди крымчан, которым дипломы были нужны для трудоустройства на желаемую должность.Проводится сбор доказательств противоправной деятельности всех причастных лиц и установление тех, кто приобрел заведомо подложные документы.Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судВ Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документыЖитель Севастополя получил уголовное дело за попытку земельной аферы
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902784_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_00966771fdc4e998747b809ed1b296b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, новости крыма, образование в крыму и севастополе, пограничная служба фсб
В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ
ФСБ: в Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты двух стран
15:53 03.06.2026 (обновлено: 15:58 03.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что двое жителей Симферополя организовали на дому производство поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов. Организатор незаконной бизнес-идеи – 66-летний мужчина – подыскивал потенциальных покупателей, готовых заплатить за "липовое" высшее образование порядка 20-30 тысяч рублей", - рассказали в ведомстве.
Второй участник преступной группы, 48-летний симферополец, профессионально занимающийся полиграфическими услугами, изготавливал у себя дома поддельные бланки и заверял их фальшивыми печатями.
В крымском управлении ФСБ отметили, что предложение пользовалось успехом среди крымчан, которым дипломы были нужны для трудоустройства на желаемую должность.
"По местам жительства фигурантов изъяты более 20 поддельных печатей украинских и российских вузов (Харьковский госуниверситет, Харьковский автотранспортный университет, Национальный фармацевтический университет, Луганский госууниверситет им. Владимира Даля, Таврический институт предпринимательства и права и др.) и бланки дипломов о высшем образовании. Подельники дают признательные показания", - сообщили в ведомстве.
Проводится сбор доказательств противоправной деятельности всех причастных лиц и установление тех, кто приобрел заведомо подложные документы.
Ранее сообщалось
, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: