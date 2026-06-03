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В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ
В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ
В Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:53
2026-06-03T15:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Второй участник преступной группы, 48-летний симферополец, профессионально занимающийся полиграфическими услугами, изготавливал у себя дома поддельные бланки и заверял их фальшивыми печатями.В крымском управлении ФСБ отметили, что предложение пользовалось успехом среди крымчан, которым дипломы были нужны для трудоустройства на желаемую должность.Проводится сбор доказательств противоправной деятельности всех причастных лиц и установление тех, кто приобрел заведомо подложные документы.Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судВ Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документыЖитель Севастополя получил уголовное дело за попытку земельной аферы
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крым, симферополь, новости крыма, образование в крыму и севастополе, пограничная служба фсб
В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ

ФСБ: в Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты двух стран

15:53 03.06.2026 (обновлено: 15:58 03.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
"Установлено, что двое жителей Симферополя организовали на дому производство поддельных дипломов и аттестатов украинского и российского образцов. Организатор незаконной бизнес-идеи – 66-летний мужчина – подыскивал потенциальных покупателей, готовых заплатить за "липовое" высшее образование порядка 20-30 тысяч рублей", - рассказали в ведомстве.
Второй участник преступной группы, 48-летний симферополец, профессионально занимающийся полиграфическими услугами, изготавливал у себя дома поддельные бланки и заверял их фальшивыми печатями.
В крымском управлении ФСБ отметили, что предложение пользовалось успехом среди крымчан, которым дипломы были нужны для трудоустройства на желаемую должность.

"По местам жительства фигурантов изъяты более 20 поддельных печатей украинских и российских вузов (Харьковский госуниверситет, Харьковский автотранспортный университет, Национальный фармацевтический университет, Луганский госууниверситет им. Владимира Даля, Таврический институт предпринимательства и права и др.) и бланки дипломов о высшем образовании. Подельники дают признательные показания", - сообщили в ведомстве.

Проводится сбор доказательств противоправной деятельности всех причастных лиц и установление тех, кто приобрел заведомо подложные документы.
Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.
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