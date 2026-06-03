https://crimea.ria.ru/20260603/v-simferopole-podpolno-pechatali-feykovye-diplomy-i-attestaty---fsb-1156561834.html

В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ

В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ

В Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T15:53

2026-06-03T15:53

2026-06-03T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму накрыли подпольную типографию, где делали фальшивые документы об окончании образовательных учреждений. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Второй участник преступной группы, 48-летний симферополец, профессионально занимающийся полиграфическими услугами, изготавливал у себя дома поддельные бланки и заверял их фальшивыми печатями.В крымском управлении ФСБ отметили, что предложение пользовалось успехом среди крымчан, которым дипломы были нужны для трудоустройства на желаемую должность.Проводится сбор доказательств противоправной деятельности всех причастных лиц и установление тех, кто приобрел заведомо подложные документы.Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма подозревается в мошенничестве с документами, с помощью которых он получил в собственность землю кадастровой стоимостью 2,1 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в судВ Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документыЖитель Севастополя получил уголовное дело за попытку земельной аферы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, новости крыма, образование в крыму и севастополе, пограничная служба фсб