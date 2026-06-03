https://crimea.ria.ru/20260603/v-sevastopole-vozobnovyat-prodazhu-benzina-na-nekotorykh-azs-1156543181.html

В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС

В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС

В среду, 3 июня, в Севастополе возобновят свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС". Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T09:20

2026-06-03T09:20

2026-06-03T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В среду, 3 июня, в Севастополе возобновят свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что за ночь и утро власти города смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры."Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей", - пояснил Развожаев.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за деньСтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявлениеВ Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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