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В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС
В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС
В среду, 3 июня, в Севастополе возобновят свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС". Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T09:20
2026-06-03T09:20
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
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топливо в крыму
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В среду, 3 июня, в Севастополе возобновят свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что за ночь и утро власти города смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры."Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей", - пояснил Развожаев.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за деньСтабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявлениеВ Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо, топливо в крыму, бензин
В Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗС

В Севастополе 3 июня возобновят свободную продажу бензина некоторых АЗС

09:20 03.06.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБензин в канистрах
Бензин в канистрах - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В среду, 3 июня, в Севастополе возобновят свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Открываем свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС" с 10 утра. АЗС "ТЭС" на Фиолентовском шоссе откроется с 11 утра", - сообщил губернатор.
Он уточнил, что за ночь и утро власти города смогли заправить большую часть оперативных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.
При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать, как и ограничение на продажу в канистры.
"Это вынужденная мера, необходимая для справедливого распределения имеющихся запасов и предотвращения неконтролируемого дефицита. Это позволит обеспечить топливом как можно больше жителей", - пояснил Развожаев.
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевТопливоТопливо в КрымуБензин
 
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