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В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над городом сбито два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T22:37
2026-06-03T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над городом сбито два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей Севастополя просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в среду в 22:08.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 82 украинских беспилотника над российской территорией, в том числе над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона

22:37 03.06.2026 (обновлено: 22:40 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над городом сбито два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы. Уже сбито 2 БПЛА в Нахимовском районе", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
Жителей и гостей Севастополя просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в среду в 22:08.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 82 украинских беспилотника над российской территорией, в том числе над Крымом и Черным морем.
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Заголовок открываемого материала
23:03Атака ВСУ на Севастополь - что известно
22:37В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:33Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день
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21:39Назван срок внедрения единого контура ударных комплексов в зоне СВО
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21:22В Крыму пересчитали пляжи к сезону
21:05В Крыму отмечается рост бешенства у животных
20:43Деньги из тумбочки: в Севастополе у подростка выманили 1 миллион рублей
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