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В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над городом сбито два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T22:37
2026-06-03T22:37
2026-06-03T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над городом сбито два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Жителей и гостей Севастополя просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Воздушная тревога в Севастополе была объявлена в среду в 22:08.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в среду в течение дня сбили 82 украинских беспилотника над российской территорией, в том числе над Крымом и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ - сбиты два дрона
22:37 03.06.2026 (обновлено: 22:40 03.06.2026)