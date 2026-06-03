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В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского
В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского
Жительница Севастополя предстанет перед судом за нападение на полицейского. Женщина 1993 года рождения укусила сотрудника МВД. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T15:41
2026-06-03T15:41
2026-06-03T15:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Жительница Севастополя предстанет перед судом за нападение на полицейского. Женщина 1993 года рождения укусила сотрудника МВД. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Уголовное дело расследовалось по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Материалы дела направлены в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что Следком Крыма завел уголовное дело в отношении пациентки, которая набросилась с кулаками на завотделением одной из больниц крымской столицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТПВ Севастополе пенсионера осудили за хранение взрывного устройстваКрымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского
В Севастополе пьяная женщина укусила полицейского за руку