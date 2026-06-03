https://crimea.ria.ru/20260603/v-sevastopole-k-kupalnomu-sezonu-gotovy-24-plyazha-1156566839.html

В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа

В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа

В Севастополе к началу купального сезона подготовили 24 пляжа. Об этом сообщили в МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T18:19

2026-06-03T18:19

2026-06-03T18:19

новости

севастополь

новости севастополя

пляжи

пляжи крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0f/1156040763_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_e4ef28bcda219561e5730a75a4a7ad47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе к началу купального сезона подготовили 24 пляжа. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.Спасатели в очередной раз призвали купаться и отдыхать в специально отведенных местах, где будет обеспечивается безопасность, не употреблять алкоголь на пляжах, уделять особое внимание безопасности детей.Напомним, купальный сезон в Севастополе начнется 15 июня, на пляжах ежедневно с 08:00 до 20:00 будут работать матросы-спасатели.Ранее сообщалось, что в Севастополе летом 2026 года будут функционировать 26 благоустроенных пляжей. Операторы пляжей должны были подготовить договоры на проведение лабораторных исследований и обучение матросов-спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купаться рано: вода в Крыму прогреется не раньше июняСпасатели, информационные стенды и чистое дно: как готовят пляжи Крыма к курортному сезонуКупальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, новости севастополя, пляжи, пляжи крыма