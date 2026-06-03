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В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа
В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа
В Севастополе к началу купального сезона подготовили 24 пляжа. Об этом сообщили в МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T18:19
2026-06-03T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе к началу купального сезона подготовили 24 пляжа. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.Спасатели в очередной раз призвали купаться и отдыхать в специально отведенных местах, где будет обеспечивается безопасность, не употреблять алкоголь на пляжах, уделять особое внимание безопасности детей.Напомним, купальный сезон в Севастополе начнется 15 июня, на пляжах ежедневно с 08:00 до 20:00 будут работать матросы-спасатели.Ранее сообщалось, что в Севастополе летом 2026 года будут функционировать 26 благоустроенных пляжей. Операторы пляжей должны были подготовить договоры на проведение лабораторных исследований и обучение матросов-спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купаться рано: вода в Крыму прогреется не раньше июняСпасатели, информационные стенды и чистое дно: как готовят пляжи Крыма к курортному сезонуКупальный сезон в Анапе официально откроют 1 июня
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, севастополь, новости севастополя, пляжи, пляжи крыма
В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа

К началу купального сезона в Севастополе подготовили 24 пляжа

18:19 03.06.2026
 
© Правительство СевастополяПляжи Севастополя готовят к лету
Пляжи Севастополя готовят к лету
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе к началу купального сезона подготовили 24 пляжа. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.
"24 пляжа будут работать в Севастополе этим летом", - сообщили в министерстве.
Спасатели в очередной раз призвали купаться и отдыхать в специально отведенных местах, где будет обеспечивается безопасность, не употреблять алкоголь на пляжах, уделять особое внимание безопасности детей.
Напомним, купальный сезон в Севастополе начнется 15 июня, на пляжах ежедневно с 08:00 до 20:00 будут работать матросы-спасатели.
Ранее сообщалось, что в Севастополе летом 2026 года будут функционировать 26 благоустроенных пляжей. Операторы пляжей должны были подготовить договоры на проведение лабораторных исследований и обучение матросов-спасателей.
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