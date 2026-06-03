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В Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТП - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТП
В Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТП - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТП
В суд Севастополя направлено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T10:59
2026-06-03T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В суд Севастополя направлено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре города."Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя 1990 года рождения. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.Как было установлено следствием, в феврале 2026 года на Лабораторном шоссе водитель автомобиля Honda сбил двух подростков, стоявших на обочине дороги возле мопеда. 14-летний мальчик погиб на месте, 16-летний был доставлен в больницу.Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд.Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 18:00 на участке трассы Ялта – Севастополь. В момент совершения ДТП водитель не был пьян.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили делоАвтомобиль слетел с дороги в Сочи – водитель погибАвто стало грудой металла: стали известны подробности жуткого ДТП в Симферополе
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, дтп в крыму и севастополе, закон и право, дети
В Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТП

Сбивший насмерть подростка водитель из Севастополя предстанет перед судом

10:59 03.06.2026
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе иномарка насмерть сбила 14-летнего ребенка
В Севастополе иномарка насмерть сбила 14-летнего ребенка
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В суд Севастополя направлено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб подросток. Об этом сообщили в прокуратуре города.
"Первый заместитель прокурора города Севастополя Дмитрий Теллин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя 1990 года рождения. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.
Как было установлено следствием, в феврале 2026 года на Лабораторном шоссе водитель автомобиля Honda сбил двух подростков, стоявших на обочине дороги возле мопеда. 14-летний мальчик погиб на месте, 16-летний был доставлен в больницу.
Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 18:00 на участке трассы Ялта – Севастополь. В момент совершения ДТП водитель не был пьян.
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