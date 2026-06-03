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В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое
В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое
В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое за 10 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:03
2026-06-03T12:03
2026-06-03T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое за 10 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого.По его информации, на сегодняшний день в России проживают около 931 тысячи инфицированных граждан. В 2025 году в стране было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев ВИЧ, что на 11% меньше, чем за 2024 год.Ранее сообщалось, что в Крыму четвертый год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, за прошлый год этот показатель снизился на 27%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Популярные мифы: ВИЧ не передается через поцелуй или укус комараКрасная ленточка надежды: как не стать жертвой СПИДа?В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
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В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое
Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года - Минздрав