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В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое
В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое
В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое за 10 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:03
2026-06-03T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое за 10 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого.По его информации, на сегодняшний день в России проживают около 931 тысячи инфицированных граждан. В 2025 году в стране было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев ВИЧ, что на 11% меньше, чем за 2024 год.Ранее сообщалось, что в Крыму четвертый год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, за прошлый год этот показатель снизился на 27%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Популярные мифы: ВИЧ не передается через поцелуй или укус комараКрасная ленточка надежды: как не стать жертвой СПИДа?В России снизилась смертность от рака и СПИДа – Голикова
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вич, россия, минздрав рф, новости, здравоохранение в россии
В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое

Заболеваемость ВИЧ в России снизилась вдвое с 2016 года - Минздрав

12:03 03.06.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗабор крови для исследования на наличе инфекций
Забор крови для исследования на наличе инфекций - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое за 10 лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения РФ Андрея Плутницкого.
"С 2016 года… служба снизила заболеваемость ВИЧ-инфекций в стране вдвое и привела ее к историческому минимуму", - отметил Плутницкий в среду, 3 июня, на сессии ПМЭФ.
По его информации, на сегодняшний день в России проживают около 931 тысячи инфицированных граждан. В 2025 году в стране было зарегистрировано 43 тысячи новых случаев ВИЧ, что на 11% меньше, чем за 2024 год.
Ранее сообщалось, что в Крыму четвертый год подряд фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, за прошлый год этот показатель снизился на 27%.
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