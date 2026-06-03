https://crimea.ria.ru/20260603/v-minzdrave-rasskazali-o-sostoyanii-ranenykh-pri-udare-vsu-po-avtobusu-moskva--simferopol-1156541933.html

В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь

В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь

пассажиров, пострадавших в ДНР при атаке ударного дрона ВСУ на пассажирский автобус Москва – Симферополь, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T08:42

2026-06-03T08:42

2026-06-03T09:25

новости

автобус

москва

симферополь

общественный транспорт

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156541862_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f6eeedd8cf243d5feafd16433b0608d6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 10 пассажиров, пострадавших в ДНР при атаке ударного дрона ВСУ на пассажирский автобус Москва – Симферополь, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве России, пишет РИА Новости.Он отметил, что в отношении госпитализированного ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. "Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно", – добавил помощник главы Минздрава РФ.Ранее утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус, сообщением Москва – Симферополь, в результате чего семь человек погибли и еще одиннадцать получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы РоссииВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали людиСотрудники МЧС погибли и ранены в Смоленской области после атаки дронов ВСУ

москва

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, автобус, москва, симферополь, общественный транспорт, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу