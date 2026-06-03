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В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь
В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь
пассажиров, пострадавших в ДНР при атаке ударного дрона ВСУ на пассажирский автобус Москва – Симферополь, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T08:42
2026-06-03T09:25
новости
автобус
москва
симферополь
общественный транспорт
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 10 пассажиров, пострадавших в ДНР при атаке ударного дрона ВСУ на пассажирский автобус Москва – Симферополь, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве России, пишет РИА Новости.Он отметил, что в отношении госпитализированного ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. "Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно", – добавил помощник главы Минздрава РФ.Ранее утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус, сообщением Москва – Симферополь, в результате чего семь человек погибли и еще одиннадцать получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:354 украинских беспилотника атаковали ночью Крым и другие регионы РоссииВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали людиСотрудники МЧС погибли и ранены в Смоленской области после атаки дронов ВСУ
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новости, автобус, москва, симферополь, общественный транспорт, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
В Минздраве рассказали о состоянии раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва – Симферополь

10 раненных при ударе ВСУ по автобусу Москва-Симферополь находятся в больнице – Минздрав

08:42 03.06.2026 (обновлено: 09:25 03.06.2026)
 
© Репортёр Руденко VФото с места удара по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиево
Фото с места удара по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в Енакиево
© Репортёр Руденко V
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 10 пассажиров, пострадавших в ДНР при атаке ударного дрона ВСУ на пассажирский автобус Москва – Симферополь, находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в Минздраве России, пишет РИА Новости.
"Десять пострадавших, среди них ребенок, в больнице, в состоянии средней степени тяжести, баротравма. Получают все необходимое лечение", – сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Он отметил, что в отношении госпитализированного ребенка готовятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
"Еще один пострадавший получил медицинскую помощь амбулаторно", – добавил помощник главы Минздрава РФ.
Ранее утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ударный беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус, сообщением Москва – Симферополь, в результате чего семь человек погибли и еще одиннадцать получили ранения. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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НовостиАвтобусМоскваСимферопольОбщественный транспортБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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