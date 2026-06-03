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В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ
В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ
Запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России оценивается в 8 месяцев. Об этом сообщает Минздрав РФ со ссылкой на слова замминистра здравоохранения... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T13:48
2026-06-03T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России оценивается в 8 месяцев. Об этом сообщает Минздрав РФ со ссылкой на слова замминистра здравоохранения РФ Сергея Глаголева на форуме в рамках ПМЭФ-2026.По словам Глаголева, система лекарственного обеспечения страны демонстрирует высокий уровень устойчивости и продолжает развиваться. За 5 лет правительство РФ существенно трансформировало систему регулирования отрасли и ускорило доступ инновационной продукции на рынок. Работа по укреплению надежности системы продолжается."Важно, чтобы наши разработки, которые создаются в рамках государственных заданий, действительно получали более быстрый старт и ускоренное внедрение в практическую медицину", - подчеркнул Глаголев.Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило правила и критерии списка стратегически значимых лекарств. Препараты будут производиться полностью на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России готовы лекарства для лечения редких заболеванийНа российский рынок выходит новый противоопухолевый препаратВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей
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минздрав рф, лекарства, новости, россия, медицина
В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ

Запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в РФ составляет 8 месяцев

13:48 03.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России оценивается в 8 месяцев. Об этом сообщает Минздрав РФ со ссылкой на слова замминистра здравоохранения РФ Сергея Глаголева на форуме в рамках ПМЭФ-2026.
"Сегодня в России запас жизненно необходимых и важнейших лекарств составляет 8 месяцев", — отметил он.
По словам Глаголева, система лекарственного обеспечения страны демонстрирует высокий уровень устойчивости и продолжает развиваться. За 5 лет правительство РФ существенно трансформировало систему регулирования отрасли и ускорило доступ инновационной продукции на рынок. Работа по укреплению надежности системы продолжается.
"Важно, чтобы наши разработки, которые создаются в рамках государственных заданий, действительно получали более быстрый старт и ускоренное внедрение в практическую медицину", - подчеркнул Глаголев.
Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило правила и критерии списка стратегически значимых лекарств. Препараты будут производиться полностью на территории России.
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