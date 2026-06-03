https://crimea.ria.ru/20260603/v-minzdrave-otsenili-zapas-zhiznenno-neobkhodimykh-lekarstv-v-rf-1156553739.html

В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ

В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Минздраве оценили запас жизненно необходимых лекарств в РФ

Запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России оценивается в 8 месяцев. Об этом сообщает Минздрав РФ со ссылкой на слова замминистра здравоохранения... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T13:48

2026-06-03T13:48

2026-06-03T13:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России оценивается в 8 месяцев. Об этом сообщает Минздрав РФ со ссылкой на слова замминистра здравоохранения РФ Сергея Глаголева на форуме в рамках ПМЭФ-2026.По словам Глаголева, система лекарственного обеспечения страны демонстрирует высокий уровень устойчивости и продолжает развиваться. За 5 лет правительство РФ существенно трансформировало систему регулирования отрасли и ускорило доступ инновационной продукции на рынок. Работа по укреплению надежности системы продолжается."Важно, чтобы наши разработки, которые создаются в рамках государственных заданий, действительно получали более быстрый старт и ускоренное внедрение в практическую медицину", - подчеркнул Глаголев.Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило правила и критерии списка стратегически значимых лекарств. Препараты будут производиться полностью на территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России готовы лекарства для лечения редких заболеванийНа российский рынок выходит новый противоопухолевый препаратВ РФ упростили порядок получения лекарств для детей из многодетных семей

россия

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2026

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