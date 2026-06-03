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В Крыму в среду будет тепло и дождливо - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Крыму в среду будет тепло и дождливо
В Крыму в среду будет тепло и дождливо - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Крыму в среду будет тепло и дождливо
В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +23…25.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.На побережье временами ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +12...14, днем потеплеет до +23, но временами ожидаются дожди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260602/v-krym-prishlo-leto-chego-zhdat-ot-pogody-v-iyune-i-kogda-progreetsya-more-1156430024.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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В Крыму в среду будет тепло и дождливо

В Крыму в среду ожидаются кратковременные грозовые дожди и до 25 градусов тепла

00:01 03.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоДождь в Ялте
Дождь в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…15, в горах +7…9; днем +20…25, в горах +14…19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +23…25.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.
На побережье временами ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +12...14, днем потеплеет до +23, но временами ожидаются дожди.
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Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Вчера, 09:46
В Крым пришло лето: чего ждать от погоды в июне и когда прогреется море
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
22:56Заявление Кремля о конце СВО и бензин в Крыму: главное за день
22:35Москва запретила въезд британским журналистам за фейки о России
22:26Новости Севастополя: когда бензин появится в продаже
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22:14Инвестиции в молоко: что дадут Крыму новые агропромышленные комплексы
21:52Очередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму
21:26В России готовы лекарства для лечения редких заболеваний
21:08В Эстонии признали бессилие против залетающих в страну дронов
20:49Чем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнение
20:31Над Крымом сбили беспилотники
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19:47Рубио назвал полезной лицензию США на поставки российской нефти
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