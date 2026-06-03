https://crimea.ria.ru/20260603/v-krymu-v-sredu-budet-teplo-i-dozhdlivo-1156530359.html
В Крыму в среду будет тепло и дождливо
В Крыму в среду будет тепло и дождливо - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Крыму в среду будет тепло и дождливо
В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T00:01
2026-06-03T00:01
2026-06-03T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +23…25.В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.На побережье временами ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +12...14, днем потеплеет до +23, но временами ожидаются дожди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму в среду будет тепло и дождливо
В Крыму в среду ожидаются кратковременные грозовые дожди и до 25 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В среду атмосферный фронтальный раздел принесет в Крым кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…15, в горах +7…9; днем +20…25, в горах +14…19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +23…25.
В Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +22...24.
На побережье временами ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +12...14, днем потеплеет до +23, но временами ожидаются дожди.
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