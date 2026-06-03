В Крыму в среду будет тепло и дождливо

"Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…15, в горах +7…9; днем +20…25, в горах +14…19", - уточнили синоптики.

На побережье временами ожидается дождь. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +12...14, днем потеплеет до +23, но временами ожидаются дожди.