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В Крыму утонули четыре человека до начала сезона - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Крыму утонули четыре человека до начала сезона
В Крыму утонули четыре человека до начала сезона - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Крыму утонули четыре человека до начала сезона
С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T14:26
2026-06-03T14:26
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Кроме того, по словам Зраенко, с начала года на воде произошло три происшествия, что вдвое меньше, чем в прошлом году.Ранее сообщалось, что за десять месяцев прошлого года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек. Кроме того, случаев гибели на воде в Севастополе в прошлом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше, сообщили в региональном главке МЧС России. Так, в период с 15 июня по 15 октября случилось шесть происшествий на воде, погибли три гражданина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбак остался без лодки в открытом море в ЕвпаторииУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам
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4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
происшествия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
В Крыму утонули четыре человека до начала сезона

В Крыму с начала года утонули четыре человека - МЧС

14:26 03.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
"С начала года на водных объектах Республики Крым погибли, к сожалению, четыре человека. Тогда как прошлом году в этот же период погибли трое", - сообщил он, уточнив, что в числе погибших двое с маломерного судна.
Кроме того, по словам Зраенко, с начала года на воде произошло три происшествия, что вдвое меньше, чем в прошлом году.
Ранее сообщалось, что за десять месяцев прошлого года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек. Кроме того, случаев гибели на воде в Севастополе в прошлом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше, сообщили в региональном главке МЧС России. Так, в период с 15 июня по 15 октября случилось шесть происшествий на воде, погибли три гражданина.
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