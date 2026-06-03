https://crimea.ria.ru/20260603/v-krymu-utonuli-chetyre-cheloveka-do-nachala-sezona-1156557723.html

В Крыму утонули четыре человека до начала сезона

В Крыму утонули четыре человека до начала сезона - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Крыму утонули четыре человека до начала сезона

С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T14:26

2026-06-03T14:26

2026-06-03T14:26

происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли четыре человека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Кроме того, по словам Зраенко, с начала года на воде произошло три происшествия, что вдвое меньше, чем в прошлом году.Ранее сообщалось, что за десять месяцев прошлого года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек. Кроме того, случаев гибели на воде в Севастополе в прошлом купальном сезоне стало втрое меньше, а спасенных – вдвое больше, сообщили в региональном главке МЧС России. Так, в период с 15 июня по 15 октября случилось шесть происшествий на воде, погибли три гражданина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рыбак остался без лодки в открытом море в ЕвпаторииУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуБезопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить вниманиеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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