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В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеру
В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеру - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеру
Сотрудники МЧС России в Крыму спасли туриста, который упал с высоты пять метров и провалился в пещеру на горе Кошка. Об этом рассказали в республиканском главке РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T09:02
2026-06-03T09:02
2026-06-03T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России в Крыму спасли туриста, который упал с высоты пять метров и провалился в пещеру на горе Кошка. Об этом рассказали в республиканском главке федерального ведомства.Отмечается, что из пещеры турист выбрался самостоятельно, однако продолжить путь из-за полученных травм и выйти к дороге уже не мог – вызвал спасателей.Сотрудники МЧС оперативно установили местонахождение пострадавшего и оказали ему доврачебную помощь, а потом передали медикам.Уточняется, что к операции привлекались двое спасателей."В горах ни одно фото не стоит твоей жизни!" – предупредили в МЧС.Накануне на канатной дороге на Южном берегу Крыма застряли дети и взрослые, МЧС провели спасательную операцию.В Луганской Народной Республике переименовали МЧССамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ногиСпасали морем: в Крыму мужчине стало плохо на пляжеБыли слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома
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новости крыма, горы крыма, туризм в крыму, происшествия, гу мчс рф по республике крым
В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеру
В Крыму турист провалился в глубокую пещеру в горах на южном берегу полуострова
09:02 03.06.2026 (обновлено: 09:11 03.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России в Крыму спасли туриста, который упал с высоты пять метров и провалился в пещеру на горе Кошка. Об этом рассказали в республиканском главке федерального ведомства.
"Спасатели МЧС России оказали помощь мужчине, который, прогуливаясь по горе Кошка, оступился и провалился в пещеру, глубиной 5 метров", – сообщается в официальном канале ГУ МЧС по республике на платформе МАКС.
Отмечается, что из пещеры турист выбрался самостоятельно, однако продолжить путь из-за полученных травм и выйти к дороге уже не мог – вызвал спасателей.
Сотрудники МЧС оперативно установили местонахождение пострадавшего и оказали ему доврачебную помощь, а потом передали медикам.
Уточняется, что к операции привлекались двое спасателей.
"В горах ни одно фото не стоит твоей жизни!" – предупредили в МЧС.
Накануне на канатной дороге на Южном берегу Крыма застряли дети и взрослые, МЧС провели
спасательную операцию.
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