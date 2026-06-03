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В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеру

В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеру - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Крыму турист провалился в глубокую горную пещеру

Сотрудники МЧС России в Крыму спасли туриста, который упал с высоты пять метров и провалился в пещеру на горе Кошка. Об этом рассказали в республиканском главке РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T09:02

2026-06-03T09:02

2026-06-03T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России в Крыму спасли туриста, который упал с высоты пять метров и провалился в пещеру на горе Кошка. Об этом рассказали в республиканском главке федерального ведомства.Отмечается, что из пещеры турист выбрался самостоятельно, однако продолжить путь из-за полученных травм и выйти к дороге уже не мог – вызвал спасателей.Сотрудники МЧС оперативно установили местонахождение пострадавшего и оказали ему доврачебную помощь, а потом передали медикам.Уточняется, что к операции привлекались двое спасателей."В горах ни одно фото не стоит твоей жизни!" – предупредили в МЧС.Накануне на канатной дороге на Южном берегу Крыма застряли дети и взрослые, МЧС провели спасательную операцию.В Луганской Народной Республике переименовали МЧССамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На мысе Алчак в Крыму спасли туристку с травмой ногиСпасали морем: в Крыму мужчине стало плохо на пляжеБыли слышны крики людей: в Крыму спасли трех человек из горящего дома

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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