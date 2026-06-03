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В Крыму потушили 700 пожаров с начала года

В Крыму потушили 700 пожаров с начала года - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Крыму потушили 700 пожаров с начала года

С января текущего года на территории Крыма было зафиксировано около 700 пожаров. Такие цифры привел заместитель начальника Главного управления – начальник... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T13:37

2026-06-03T13:37

2026-06-03T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. С января текущего года на территории Крыма было зафиксировано около 700 пожаров. Такие цифры привел заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.По его словам, даже несмотря на достаточно дождливый период, который установился в Крыму в настоящее время, природные пожары на полуострове случаются. Также уже были зарегистрированы лесные пожары, их меньше, чем в прошлом году, но они есть, отметил спикер.В целом подготовка к пожароопасному сезону в Крыму стартовала еще в феврале. Сотрудники МЧС региона активно работали с руководителями всех учреждений, ведомств, министерств, которые задействованы в организации данного процесса.За прошлый год крымские спасатели зарегистрировали более 3,5 тысяч пожаров и пресекли более тысячи нарушений, сообщал ранее глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк, подводя годовые итоги работы территориальной подсистемы РСЧС.Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.Также в ГУ МЧС по Республике Крым рассказали, как действовать, если огонь подобрался к дому. Даже если горит не лес, а сухая трава, огонь представляет большую опасность для строений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе произошло более полусотни пожаров за неделюВ Севастополе в пожароопасный сезон вышли на дежурство спасатели на байкахЛес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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