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В Крыму пересчитали пляжи к сезону
В Крыму пересчитали пляжи к сезону - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Крыму пересчитали пляжи к сезону
В Крыму функционирует 361 пляж. Обязательная процедура декларирования проведена на 350 пляжных территориях. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T21:22
2026-06-03T21:22
2026-06-03T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму функционирует 361 пляж. Обязательная процедура декларирования проведена на 350 пляжных территориях. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.По словам Зраенко, общая протяженность пляжной инфраструктуры свыше 70 километров, что на пять процентов больше, чем в прошлом году.Безопасность на пляжах, которые уже прошли процедуру декларирования, обеспечивают свыше 1 400 матросов-спасателей, сказал он.Для безопасного отдыха на воде сотрудник профильного ведомства рекомендовал выбирать официальные пляжи, на которых дежурят матросы-спасатели.Кроме того, на официальном пляже обязательно установлено большое информационное табло, на котором указано, кому принадлежит данный пляж, есть информация о температуре воды и воздуха, указано место расположения спасательного поста.Заходить в воду в состоянии опьянения не стоит, это может быть очень опасно. Также нельзя оставлять без присмотра детей - это запрещено, напомнил Зраенко."Дети должны находиться у на глазах взрослых, на расстоянии вытянутой руки. Дети, к сожалению, тонут тихо, это считанные секунды, едва родитель отвернулся – ребенок ушел под воду", – предупредил он.Ранее сообщалось, что в Крыму подготовка к курортному сезону началась заблаговременно. В части безопасности людей на водных объектах за 30 дней до начала эксплуатации, к 1 мая, объекты декларирования начали подавать документы, включающие в себя, прежде всего, документы на матросов-спасателей, что они имеют соответствующую квалификацию. В Севастополе 15 июня официально откроются 24 пляжа, все они должны быть оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели обследуют пляжи Крыма перед курортным сезономКак готовят пляжи Крыма к курортному сезонуУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пляжи крыма, александр зраенко, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, пляжи
В Крыму пересчитали пляжи к сезону
В Крыму к сезону задекларировали 350 пляжей – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым.
В Крыму функционирует 361 пляж. Обязательная процедура декларирования проведена на 350 пляжных территориях. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым
сообщил замначальника территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.
"На территории Республики Крым в настоящий момент функционирует 361 пляж. Обязательное декларирование уже проведено на 350 пляжах, еще по десяти решается вопрос о смене владельцев", – сообщил он.
По словам Зраенко, общая протяженность пляжной инфраструктуры свыше 70 километров, что на пять процентов больше, чем в прошлом году.
Безопасность на пляжах, которые уже прошли процедуру декларирования, обеспечивают свыше 1 400 матросов-спасателей, сказал он.
Для безопасного отдыха на воде сотрудник профильного ведомства рекомендовал выбирать официальные пляжи, на которых дежурят матросы-спасатели.
Кроме того, на официальном пляже обязательно установлено большое информационное табло, на котором указано, кому принадлежит данный пляж, есть информация о температуре воды и воздуха, указано место расположения спасательного поста.
"Немаловажным моментом является наличие флагштока, на котором вывешиваются флаги, которые запрещают либо разрешают купание на пляже", – сказал он, напомнив, что если флаг желтый, то купание разрешено, а если черный или красный, то купание запрещено либо ограничено.
Заходить в воду в состоянии опьянения не стоит, это может быть очень опасно. Также нельзя оставлять без присмотра детей - это запрещено, напомнил Зраенко.
"Дети должны находиться у на глазах взрослых, на расстоянии вытянутой руки. Дети, к сожалению, тонут тихо, это считанные секунды, едва родитель отвернулся – ребенок ушел под воду", – предупредил он.
Ранее сообщалось
, что в Крыму подготовка к курортному сезону началась заблаговременно. В части безопасности людей на водных объектах за 30 дней до начала эксплуатации, к 1 мая, объекты декларирования начали подавать документы, включающие в себя, прежде всего, документы на матросов-спасателей, что они имеют соответствующую квалификацию. В Севастополе 15 июня официально откроются
24 пляжа, все они должны быть оснащены необходимыми средствами первой помощи и системой оповещения.
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