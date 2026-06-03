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В Крыму отмечается рост бешенства у животных

В Крыму отмечается рост бешенства у животных - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Крыму отмечается рост бешенства у животных

Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T21:05

2026-06-03T21:05

2026-06-03T21:05

бешенство в крыму

сергей иванов

госкомитет ветеринарии республики крым

животные

безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 28 случаев бешенства выявили в Крыму среди животных с начала года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов. Небольшой рост заболеваемости бешенством среди диких и домашних животных связан с попаданием на полуостров зараженных лис с территории Херсонской области, где слабо организована вакцинация и не хватает ветеринарных специалистов, добавил он в эфире радио "Спутник в Крыму".Специалист напомнил, что бешенство смертельно опасно не только для животных, но и для людей.Для борьбы с грозным заболеванием на территории Республики регулярно проводятся профилактические мероприятия в отношении диких и домашних животных, отметил гость эфира."Мы вакцинируем. Этой весной погода, к сожалению, была неблагоприятная. За последние, наверное, три года первый раз мы весной не вакцинировали животных, но вакцинация действует в течение года. У нас была вакцинация прошлой весной, осенью. Сейчас это делать бесполезно, потому что сам брикет пропадает при высокой температуре. Мы надеемся вакцинацию провести осенью. Если будут сложности с вакциной, будем дополнительно запрашивать средства", - подтвердил он.Однако, для более успешной борьбы с угрозой на полуострове необходимо увеличить число ветеринарных специалистов, считает Валерий Иванов."Нам еще надо 200 ветеринарных специалистов, чтобы усилить эту работу", - уточнил он.Председатель Госкомитета ветеринарии РК отметил, что в Крыму на протяжении 10 лет совместно с биофабриками своевременно формируется резерв вакцины на полгода вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:После укуса любого хищного животного нужно срочно обращаться к врачу – оно может быть переносчиком бешенства.В Алуште обнаружили зараженных бешенством лисВ Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бешенство в крыму, сергей иванов, госкомитет ветеринарии республики крым , животные, безопасность, новости крыма