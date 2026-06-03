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В Крыму отмечается рост бешенства у животных
В Крыму отмечается рост бешенства у животных - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Крыму отмечается рост бешенства у животных
Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T21:05
2026-06-03T21:05
2026-06-03T21:05
бешенство в крыму
сергей иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 28 случаев бешенства выявили в Крыму среди животных с начала года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом РИА Новости Крым рассказал председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов. Небольшой рост заболеваемости бешенством среди диких и домашних животных связан с попаданием на полуостров зараженных лис с территории Херсонской области, где слабо организована вакцинация и не хватает ветеринарных специалистов, добавил он в эфире радио "Спутник в Крыму".Специалист напомнил, что бешенство смертельно опасно не только для животных, но и для людей.Для борьбы с грозным заболеванием на территории Республики регулярно проводятся профилактические мероприятия в отношении диких и домашних животных, отметил гость эфира."Мы вакцинируем. Этой весной погода, к сожалению, была неблагоприятная. За последние, наверное, три года первый раз мы весной не вакцинировали животных, но вакцинация действует в течение года. У нас была вакцинация прошлой весной, осенью. Сейчас это делать бесполезно, потому что сам брикет пропадает при высокой температуре. Мы надеемся вакцинацию провести осенью. Если будут сложности с вакциной, будем дополнительно запрашивать средства", - подтвердил он.Однако, для более успешной борьбы с угрозой на полуострове необходимо увеличить число ветеринарных специалистов, считает Валерий Иванов."Нам еще надо 200 ветеринарных специалистов, чтобы усилить эту работу", - уточнил он.Председатель Госкомитета ветеринарии РК отметил, что в Крыму на протяжении 10 лет совместно с биофабриками своевременно формируется резерв вакцины на полгода вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:После укуса любого хищного животного нужно срочно обращаться к врачу – оно может быть переносчиком бешенства.В Алуште обнаружили зараженных бешенством лисВ Ялте и Алуште зафиксировали случаи бешенства среди диких животных
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бешенство в крыму, сергей иванов, госкомитет ветеринарии республики крым , животные, безопасность, новости крыма
В Крыму отмечается рост бешенства у животных
В Крыму число случаев бешенства у животных выросло на 20% - Госкомветеринарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым.
28 случаев бешенства выявили в Крыму среди животных с начала года.
Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Об этом РИА Новости Крым
рассказал председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов.
"В этом году мы более 500 раз объявляли угрозу бешенства, исследовали полмиллиона животных и обнаружили 28 случаев", – сказал он.
Небольшой рост заболеваемости бешенством среди диких и домашних животных связан с попаданием на полуостров зараженных лис с территории Херсонской области, где слабо организована вакцинация и не хватает ветеринарных специалистов, добавил он в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
Специалист напомнил, что бешенство смертельно опасно не только для животных, но и для людей.
"Бешенство – это стопроцентный летальный исход. Это не шутки. При любом покусе, при любом попадании слюны на поврежденную кожу - обязательно обращение в учреждение здравоохранения, чтобы получить дозу соответствующих уколов. Потому что иначе это стопроцентная смерть. Это очень серьезно", - предупредил он.
Для борьбы с грозным заболеванием на территории Республики регулярно проводятся профилактические мероприятия в отношении диких и домашних животных, отметил гость эфира.
"Мы вакцинируем. Этой весной погода, к сожалению, была неблагоприятная. За последние, наверное, три года первый раз мы весной не вакцинировали животных, но вакцинация действует в течение года. У нас была вакцинация прошлой весной, осенью. Сейчас это делать бесполезно, потому что сам брикет пропадает при высокой температуре. Мы надеемся вакцинацию провести осенью. Если будут сложности с вакциной, будем дополнительно запрашивать средства", - подтвердил он.
Однако, для более успешной борьбы с угрозой на полуострове необходимо увеличить число ветеринарных специалистов, считает Валерий Иванов.
"Нам еще надо 200 ветеринарных специалистов, чтобы усилить эту работу", - уточнил он.
Председатель Госкомитета ветеринарии РК отметил, что в Крыму на протяжении 10 лет совместно с биофабриками своевременно формируется резерв вакцины на полгода вперед.
"У нас никогда не было сбоя. Пожалуйста, обращайтесь с животными в государственную ветеринарную службу, и вам будет предоставлена бесплатная вакцина. Очень многие люди пользуются частными клиниками, заказывают себе вакцины за деньги, там проводят эти услуги. Это тоже помощь в борьбе, и гражданин должен понять, это его право, где вакцинировать свое животное, но у него точно нет права его не вакцинировать", - подчеркнул гость эфира.
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