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В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
В Крыму осудили водителя гидроцикла, который наехал на туриста в море. 45-летнего крымчанина приговорили к одному году ограничения свободы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T18:09
2026-06-03T18:09
2026-06-03T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму осудили водителя гидроцикла, который наехал на туриста в море. 45-летнего крымчанина приговорили к одному году ограничения свободы. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчину признали виновным по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали людиПрокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском мореВ Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, приговор, южная транспортная прокуратура, происшествия, новости крыма, правосудие, общество
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
В Крыму водитель гидроцикла приговорен к году заключения за наезд на туриста в море