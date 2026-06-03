Рейтинг@Mail.ru
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/v-krymu-osudili-voditelya-gidrotsikla-za-naezd-na-turista-v-more-1156566184.html
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
В Крыму осудили водителя гидроцикла, который наехал на туриста в море. 45-летнего крымчанина приговорили к одному году ограничения свободы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T18:09
2026-06-03T18:09
крым
приговор
южная транспортная прокуратура
происшествия
новости крыма
правосудие
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156565871_0:0:992:558_1920x0_80_0_0_adfb7b64d9ed5cc97fb2cf6422de3367.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму осудили водителя гидроцикла, который наехал на туриста в море. 45-летнего крымчанина приговорили к одному году ограничения свободы. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Инцидент произошел в августе прошлого года. Мужчину признали виновным по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали людиПрокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском мореВ Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156565871_0:0:992:744_1920x0_80_0_0_262ea290f9b83ea536e9817928590911.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, приговор, южная транспортная прокуратура, происшествия, новости крыма, правосудие, общество
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море

В Крыму водитель гидроцикла приговорен к году заключения за наезд на туриста в море

18:09 03.06.2026
 
© Южная транспортная прокуратураВ Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
© Южная транспортная прокуратура
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму осудили водителя гидроцикла, который наехал на туриста в море. 45-летнего крымчанина приговорили к одному году ограничения свободы. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел в августе прошлого года.
"Обвиняемый, управляя гидроциклом, не допущенным к эксплуатации и не прошедшим освидетельствование, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, допустил наезд на купавшегося человека, причинив ему тяжкий вред здоровью", - сообщили в надзорном ведомстве.
Мужчину признали виновным по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП в Севастополе: при опрокидывании судна пострадали люди
Прокуратура проводит проверку по факту затопления сухогруза в Азовском море
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
 
КрымПриговорЮжная транспортная прокуратураПроисшествияНовости КрымаПравосудиеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:07Крымский мост сейчас – обстановка на вечер среды
18:55Нефтетрейдеры наращивают поставки топлива в Севастополь
18:49Черный взрыв произошел на Солнце
18:46"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан
18:37Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
18:19В Севастополе к купальному сезону готовы 24 пляжа
18:12Беспилотная опасность в Крыму отменена
18:09В Крыму осудили водителя гидроцикла за наезд на туриста в море
17:58На Южном берегу Крыма снова будет громко
17:42Двое детей на самокате попали под машину в Феодосии
17:31Атака на крымский автобус в ДНР: трое раненых находятся в реанимации
17:20На Украине выявили схему вывода за границу 198 миллиардов гривен
17:15Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть
17:09На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит
16:57Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
16:40Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня
16:31Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России
16:21Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
16:16Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий
16:07Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
Лента новостейМолния