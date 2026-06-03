https://crimea.ria.ru/20260603/v-koktebele-postroyat-rekreatsionnyy-kompleks-za-10-mlrd-1156550101.html

В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд

В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд

Инвестор построит в Коктебеле мультиформатный рекреационный комплекс с общим объемом вложений в 10 млрд рублей, кроме того, крупные строительные инвестпроекты... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T11:41

2026-06-03T11:41

2026-06-03T11:41

пмэф

коктебель

феодосия

крым

новости крыма

инвестиции

симферопольский район

строительство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156548072_19:0:1902:1059_1920x0_80_0_0_6e97d750d65ceaa661312799ac95ab79.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Инвестор построит в Коктебеле мультиформатный рекреационный комплекс с общим объемом вложений в 10 млрд рублей, кроме того, крупные строительные инвестпроекты будут реализованы в Симферопольском районе Крыма. Соответствующие меморандумы подписаны в среду в рамках Питерского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.Горизонт его реализации – 10 лет, ожидаемые налоговые поступления в бюджет — 1,25 млрд рублей. Архитектурная концепция основана на каскадном принципе застройки, интегрированной в рельеф местности, что позволит сохранить визуальную легкость и избежать эффекта плотной высотной застройки. Философия проекта строится вокруг сохранения локальной идентичности Коктебеля, его природного ландшафта, атмосферы творчества и гармонии с природой. Отдельным преимуществом является подход к проектированию: комплекс изначально разрабатывается как полноценный гостиничный продукт международного уровня, подчеркнули в ведомстве."К работе привлечены профильные отельные консультанты и специализированное проектное бюро. В настоящее время команда проекта ведет переговоры с гостиничными операторами, после выбора управляющего партнера концепция будет доработана с учетом его требований", –проинформировали в министерстве.Также в рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе с общим объемом инвестиций 13,7 млрд рублей и комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района с объемом инвестиций 64 млрд рублей.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФОфициальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФСевастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин

коктебель

феодосия

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, коктебель, феодосия, крым, новости крыма, инвестиции, симферопольский район, строительство