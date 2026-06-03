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В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд
В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд
Инвестор построит в Коктебеле мультиформатный рекреационный комплекс с общим объемом вложений в 10 млрд рублей, кроме того, крупные строительные инвестпроекты... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T11:41
2026-06-03T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Инвестор построит в Коктебеле мультиформатный рекреационный комплекс с общим объемом вложений в 10 млрд рублей, кроме того, крупные строительные инвестпроекты будут реализованы в Симферопольском районе Крыма. Соответствующие меморандумы подписаны в среду в рамках Питерского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.Горизонт его реализации – 10 лет, ожидаемые налоговые поступления в бюджет — 1,25 млрд рублей. Архитектурная концепция основана на каскадном принципе застройки, интегрированной в рельеф местности, что позволит сохранить визуальную легкость и избежать эффекта плотной высотной застройки. Философия проекта строится вокруг сохранения локальной идентичности Коктебеля, его природного ландшафта, атмосферы творчества и гармонии с природой. Отдельным преимуществом является подход к проектированию: комплекс изначально разрабатывается как полноценный гостиничный продукт международного уровня, подчеркнули в ведомстве."К работе привлечены профильные отельные консультанты и специализированное проектное бюро. В настоящее время команда проекта ведет переговоры с гостиничными операторами, после выбора управляющего партнера концепция будет доработана с учетом его требований", –проинформировали в министерстве.Также в рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе с общим объемом инвестиций 13,7 млрд рублей и комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района с объемом инвестиций 64 млрд рублей.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиции на 30 миллиардов: Крым подпишет меморандум на ПМЭФОфициальная делегация США впервые за несколько лет будет участвовать в ПМЭФСевастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин
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РИА Новости Крым
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96
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353
60
пмэф, коктебель, феодосия, крым, новости крыма, инвестиции, симферопольский район, строительство
В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд

В Коктебеле инвестор построит рекреационный комплекс за 10 млрд – Минэкономразвития Крыма

11:41 03.06.2026
 
© Минэкономразвития КрымаИнвестиционный проект "Мультиформатный рекреационный комплекс в пгт Коктебель"
Инвестиционный проект Мультиформатный рекреационный комплекс в пгт Коктебель
© Минэкономразвития Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Инвестор построит в Коктебеле мультиформатный рекреационный комплекс с общим объемом вложений в 10 млрд рублей, кроме того, крупные строительные инвестпроекты будут реализованы в Симферопольском районе Крыма. Соответствующие меморандумы подписаны в среду в рамках Питерского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.
"Проект предполагает создание на площади 76 365 квадратных метров у подножия Карадага современного курорта круглогодичного действия, ориентированного на отдых, восстановление ментального и физического здоровья. В состав комплекса войдут гостиницы, виллы, таунхаусы, гостевые дома и курортные резиденции", – описали в пресс-службе коктебельский проект.
Горизонт его реализации – 10 лет, ожидаемые налоговые поступления в бюджет — 1,25 млрд рублей. Архитектурная концепция основана на каскадном принципе застройки, интегрированной в рельеф местности, что позволит сохранить визуальную легкость и избежать эффекта плотной высотной застройки. Философия проекта строится вокруг сохранения локальной идентичности Коктебеля, его природного ландшафта, атмосферы творчества и гармонии с природой. Отдельным преимуществом является подход к проектированию: комплекс изначально разрабатывается как полноценный гостиничный продукт международного уровня, подчеркнули в ведомстве.
"К работе привлечены профильные отельные консультанты и специализированное проектное бюро. В настоящее время команда проекта ведет переговоры с гостиничными операторами, после выбора управляющего партнера концепция будет доработана с учетом его требований", –проинформировали в министерстве.
© Минэкономразвития КрымаИнвестиционный проект "Мультиформатный рекреационный комплекс в пгт Коктебель"
Инвестиционный проект Мультиформатный рекреационный комплекс в пгт Коктебель
© Минэкономразвития Крыма
Инвестиционный проект "Мультиформатный рекреационный комплекс в пгт Коктебель"
Также в рамках форума подписан меморандум о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе с общим объемом инвестиций 13,7 млрд рублей и комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района с объемом инвестиций 64 млрд рублей.
© Минэкономразвития КрымаИнвестиционный проект комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе.
Инвестиционный проект комплексного развития территории микрорайона Заводское в Симферопольском районе.
1 из 5
Инвестиционный проект комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе.
© Минэкономразвития Крыма
© Минэкономразвития КрымаИнвестиционный проект комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе.
Инвестиционный проект комплексного развития территории микрорайона Заводское в Симферопольском районе.
2 из 5
Инвестиционный проект комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе.
© Минэкономразвития Крыма
© Минэкономразвития КрымаИнвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
Инвестиционный проект Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района
3 из 5
Инвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
© Минэкономразвития Крыма
© Минэкономразвития КрымаИнвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
Инвестиционный проект Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района
4 из 5
Инвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
© Минэкономразвития Крыма
© Минэкономразвития КрымаИнвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
Инвестиционный проект Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района
5 из 5
Инвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
© Минэкономразвития Крыма
1 из 5
Инвестиционный проект комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе.
© Минэкономразвития Крыма
2 из 5
Инвестиционный проект комплексного развития территории микрорайона "Заводское" в Симферопольском районе.
© Минэкономразвития Крыма
3 из 5
Инвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
© Минэкономразвития Крыма
4 из 5
Инвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
© Минэкономразвития Крыма
5 из 5
Инвестиционный проект "Территория перспективного развития комплексной жилой застройки в Трудовском сельском поселении Симферопольского района"
© Минэкономразвития Крыма
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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