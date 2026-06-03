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В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши
В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши - РИА Новости Крым, 03.06.2026
В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши
Пассажиры из Польши ехали в рейсовом автобусе Подольск – Симферополь, по которому в среду утром ударил дрон ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T13:23
2026-06-03T13:23
2026-06-03T14:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Пассажиры из Польши ехали в рейсовом автобусе Подольск – Симферополь, по которому в среду утром ударил дрон ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на главного врача городской больницы №2 Неллю Якуненко.По информации СМИ, в больнице находятся девять человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии.Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. Автобус шел рейсом Подольск – Симферополь, зарегистрированы на него было более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, донецкая народная республика (днр), происшествия, теракт, автобус, симферополь, подольск, атаки всу
В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши
В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши и регионов России
13:23 03.06.2026 (обновлено: 14:09 03.06.2026)