https://crimea.ria.ru/20260603/v-atakovannom-vsu-avtobuse-ekhali-passazhiry-iz-polshi-1156555741.html

В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши

В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши - РИА Новости Крым, 03.06.2026

В атакованном ВСУ автобусе ехали пассажиры из Польши

Пассажиры из Польши ехали в рейсовом автобусе Подольск – Симферополь, по которому в среду утром ударил дрон ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T13:23

2026-06-03T13:23

2026-06-03T14:09

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донецкая народная республика (днр)

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теракт

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симферополь

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Пассажиры из Польши ехали в рейсовом автобусе Подольск – Симферополь, по которому в среду утром ударил дрон ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на главного врача городской больницы №2 Неллю Якуненко.По информации СМИ, в больнице находятся девять человек, двое из них в крайне тяжелом состоянии.Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. Автобус шел рейсом Подольск – Симферополь, зарегистрированы на него было более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецкая народная республика (днр), происшествия, теракт, автобус, симферополь, подольск, атаки всу