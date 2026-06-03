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Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым

Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым

До восьми человек увеличилось число погибших при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин телеканалу... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T12:55

2026-06-03T12:55

2026-06-03T13:59

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автобус

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. До восьми человек увеличилось число погибших при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин телеканалу "Звезда". 11 человек пострадали, 10 из них госпитализированы. По уточненной информации, автобус шел рейсом Подольск – Симферополь.Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. На рейсовый автобус были зарегистрированы более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло. Возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники МЧС погибли и ранены в Смоленской области после атаки дронов ВСУВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали людиВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу

https://crimea.ria.ru/20260603/posle-udara-vsu-po-melitopolyu-zagorelas-shkola-1156551121.html

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новости, донецкая народная республика (днр), автобус, общественный транспорт, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу