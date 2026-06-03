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Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым
До восьми человек увеличилось число погибших при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин телеканалу... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:55
2026-06-03T13:59
новости
донецкая народная республика (днр)
автобус
общественный транспорт
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. До восьми человек увеличилось число погибших при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин телеканалу "Звезда". 11 человек пострадали, 10 из них госпитализированы. По уточненной информации, автобус шел рейсом Подольск – Симферополь.Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. На рейсовый автобус были зарегистрированы более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло. Возбуждено уголовное дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники МЧС погибли и ранены в Смоленской области после атаки дронов ВСУВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали людиВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
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новости, донецкая народная республика (днр), автобус, общественный транспорт, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Увеличилось число погибших при ударе ВСУ по автобусу в Крым

При атаке беспилотников на автобус в Крым из Подмосковья погибли восемь человек – Пушилин

12:55 03.06.2026 (обновлено: 13:59 03.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. До восьми человек увеличилось число погибших при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин телеканалу "Звезда". 11 человек пострадали, 10 из них госпитализированы. По уточненной информации, автобус шел рейсом Подольск – Симферополь.

"Всего зарегистрировались на рейс 53 человека. Сейчас выясняется, кто выходил и заходил по дороге. В Енакиево автобус заезжал для того, чтобы там подсели шесть пассажиров. Создана горячая линия Минтранса, где родственникам можно уточнить всю необходимую информацию", – сказал глава ДНР.

Утром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. На рейсовый автобус были зарегистрированы более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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