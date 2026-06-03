https://crimea.ria.ru/20260603/udar-po-avtobusu-v-krym-i-ataka-vsu-na-peterburg--glavnoe-za-den-1156570483.html

Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день

Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Удар по автобусу в Крым и атака ВСУ на Петербург – главное за день

Рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь был атакован дроном ВСУ, 8 человек погибли, ранены 11. Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T22:33

2026-06-03T22:33

2026-06-03T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Рейсовый автобус сообщением Москва – Симферополь был атакован дроном ВСУ, 8 человек погибли, ранены 11. Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись массированной атаке дронов ВСУ. Президент России Владимир Путин встретился в Креме с лидером Танзании Самией Сулуху Хассан. Интерактивную Карту с данными о наличии бензина на АЗС в республике опубликовало Минтопэнерго Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива и анонсировал возобновление свободной продажи бензина. Делегация Крыма принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымДрон ВСУ атаковал автобус Москва – СимферопольУтром в среду стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус на территории ДНР. На рейс были зарегистрированы более 50 пассажиров. Изначально сообщалось о семерых погибших и 11 раненых, позже число жертв выросло до 8. Возбуждено уголовное дело о теракте. Перевозчиком на данном автобусном маршруте является крымское предприятие, сообщили в минтрансе РК.До восьми человек увеличилось число погибших при ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в Енакиево, сообщил глава ДНР Денис Пушилин телеканалу "Звезда". 11 человек пострадали, 10 из них госпитализированы. По уточненной информации, автобус шел рейсом Подольск – Симферополь. Трое пассажиров автобуса находятся в реанимации. Массированная атака ВСУ на Ленобласть и Санкт-ПетербургВСУ атаковали беспилотниками объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Беглов.Беглов уточнил, что в результате атаки пострадали четыре человека. Последствия атаки в Санкт-Петербурге ликвидированы. Встреча президентов России и ТанзанииТоварооборот между Российской Федерацией и Танзанией вырос на четверть по сравнению с прошлым годом, страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере торговли, а также по другим направлениям. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидером Объединенной Республики Самией Сулуху Хассан, которая проходит в Кремле в среду.Ситуация с бензином в Крыму и СевастополеПеребои с поставкой топлива в Севастополе возникают из-за логистических трудностей. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.Министерство топлива и энергетики Крыма на своем сайте опубликовало интерактивную карту с данными о наличии бензина на АЗС в республике. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Крым участвует в ПМЭФДелегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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