https://crimea.ria.ru/20260603/trillion-investitsiy-v-krym-kakie-otrasli-posluzhat-drayverami-razvitiya-1156544783.html

Триллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития

Триллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Триллион инвестиций в Крым: какие отрасли послужат драйверами развития

Крым привлекает инвесторов спецификой, позволяющей развивать самые разные секторы экономики благодаря обеспечению региона различными видами ресурсов, но упор... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T20:10

2026-06-03T20:10

2026-06-03T20:10

сергей землячев

мнения

крым

экономика крыма

производство в крыму

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крым привлекает инвесторов спецификой, позволяющей развивать самые разные секторы экономики благодаря обеспечению региона различными видами ресурсов, но упор республике сегодня следует делать на промышленности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил экономист Сергей Землячев.Накануне зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым сообщил, что республика демонстрирует "неплохие результаты даже с учетом сложной обстановки", что стало возможным в первую очередь благодаря госпрограмме развития Крыма и Севастополя. В частности, по словам Хуснуллина, в Крым привлекли уже более 1 триллионов рублей внебюджетных средств.Таким образом Крым стремится нарастить свой производственный потенциал и повысить конкурентоспособность, и работа в этом направлении должна и будет усиливаться, добавил экономист."Нужно, конечно, стремиться к дальнейшему росту. Показатели, запланированные на прошлый год по привлечению (инвестиций – ред.), у нас перевыполнены, этот процесс имеет положительную динамику... И нам надо в дальнейшем развивать промышленность. Потому что у нас очень хороший есть задел для этого, есть научная база соответствующая, поэтому в сфере развития промышленности у нас есть еще перспективы", – сказал Землячев.Он отметил, что в настоящее время строительство является драйвером экономики Крыма и продолжит содействовать развитию тех отраслей, которые будут поддерживать дальнейший рост экономики."То есть тут цепочка складывается, когда одна отрасль поддерживает другие, и те, в свою очередь, могут на этой базе выходить вперед. Поэтому будем надеяться, что экономика и дальше будет носить такой многопрофильный характер, и те отрасли, которые будут развиваться, будут подтягивать остальные", – добавил экономист.В частности, по словам эксперта, в Крыму следует развивать сферу информационных технологий. "Тем более, что Крым — регион, который, в общем-то, привлекает кадры высококвалифицированные. И как раз создание информационных кластеров, тем более сейчас задачей стоит искусственный интеллект, привлечение программистов из других регионов, может помочь сделать задел в этой сфере, потому что это в настоящее время достаточно перспективно", – прокомментировал он.Землячев подчеркнул, что именно специфика Крыма с его многопрофильностью и привлекает инвесторов в регион, несмотря на имеющиеся сложности.При этом руководство Крыма со своей стороны всячески поддерживает предпринимательскую инициативу, чтобы инвесторы могли спокойно и уверенно работать и приносить пользу себе и республике, добавил он."Подобная уникальная связка и факторов производства, и административных льгот и привилегий, возможностей и дает возможность как раз вот такого подхода... Ну и, конечно же, то, что Крым – это жемчужина, и мы поддерживаем этот имидж устойчивый. Реальные процессы предприятиям видны, и они поэтому с удовольствием сюда заходят", – заключил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на ХерсонщинеМы пионеры: в Крыму запустили завод по производству минеральной ватыКрым начнет наращивать инвестиции в промышленность

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей землячев, мнения, крым, экономика крыма, производство в крыму, инвестиции