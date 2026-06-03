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Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть
Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть
Товарооборот между Российской Федерацией и Танзанией вырос на четверть по сравнению с прошлым годом, страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере торговли, РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T17:15
2026-06-03T17:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Товарооборот между Российской Федерацией и Танзанией вырос на четверть по сравнению с прошлым годом, страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере торговли, а также по другим направлениям. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидером Объединенной Республики Самией Сулуху Хассан, которая проходит в Кремле в среду.Путин также отметил сотрудничество и взаимную поддержку двух государств на международной арене и подчеркнул, что в этом году страны отметят 65 лет установления дипломатических отношений.Также он поздравил танзанийскую коллегу с присвоением звания почетного доктора Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Самия Сулуху Хассан, в свою очередь, выразила благодарность за гостеприимство, назвала целью визита в Россию укрепление двустороннего сотрудничества. Поздравил президента РФ с прошедшей 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.Как сообщает пресс-служба Кремля, в рамках визита президента Танзании в РФ запланировано обсуждение широкого круга вопросов дальнейшего развития дружественных российско-танзанийских связей, обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Перед началом консультаций в Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония встречи. Главы России и Танзании представили друг другу членов своих делегаций, прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Объединенной Республики Танзания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарооборот России и Африки достиг 28 млрд долларов – ЛавровКрым-Африка: чем могут быть полезны друг другу?Россия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму
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танзания, владимир путин (политик), политика, новости, россия, внешняя политика, в мире
Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть

РФ и Танзания укрепляют двустороннее сотрудничество во всех сферах – Путин

17:15 03.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента Танзании Самии Сулуху Хассан
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Танзании Самии Сулуху Хассан - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Товарооборот между Российской Федерацией и Танзанией вырос на четверть по сравнению с прошлым годом, страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере торговли, а также по другим направлениям. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидером Объединенной Республики Самией Сулуху Хассан, которая проходит в Кремле в среду.
"В прошлом году мы наблюдаем рост товарооборота где-то около 20–25 процентов, это хороший показатель. Безусловно, нужно наращивать торговый оборот, и у нас для этого есть все возможности. Имею в виду самые разные направления. Это энергетика, это геологоразведка, это транспорт, логистика в целом, это здравоохранение, образование", – цитирует российского президента пресс-служба Кремля.
Путин также отметил сотрудничество и взаимную поддержку двух государств на международной арене и подчеркнул, что в этом году страны отметят 65 лет установления дипломатических отношений.
"Приятно отметить, что после вашей инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой зарубежной страны, куда вы наносите государственный визит. Мы видим в этом очень хороший знак", – сказал глава российского государства.
Также он поздравил танзанийскую коллегу с присвоением звания почетного доктора Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Самия Сулуху Хассан, в свою очередь, выразила благодарность за гостеприимство, назвала целью визита в Россию укрепление двустороннего сотрудничества. Поздравил президента РФ с прошедшей 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Это важная годовщина подчеркивает патриотизм, а также подчеркивает ту жертву, на которую пошел Советский Союз. Мы также будем отмечать национальный День России, который также имеет очень большое значение", – сказала она.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в рамках визита президента Танзании в РФ запланировано обсуждение широкого круга вопросов дальнейшего развития дружественных российско-танзанийских связей, обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Перед началом консультаций в Большом Кремлевском дворце состоялась официальная церемония встречи. Главы России и Танзании представили друг другу членов своих делегаций, прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Объединенной Республики Танзания.
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