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Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области
Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области
Экипажи танков Т-80БВМ 58-ой гвардейской общевойсковой армии уничтожили опорные пункты и личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области и... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T05:00
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новости сво
группировка войск "днепр"
министерство обороны рф
запорожская область
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Экипажи танков Т-80БВМ 58-ой гвардейской общевойсковой армии уничтожили опорные пункты и личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области и сорвали ротацию противника на важном отрезке фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Танкистами ведется стрельба как с закрытых огневых позиций, так и в движении. Огонь корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, после чего их камеры фиксируют попадания. Экипажи успешно поражают цели, находящиеся на разном удалении", - проинформировали о работе российских военных в оборонном ведомстве.По координатам, полученным с помощью дронов, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ, прямой наводкой разбирают укрепленные опорные пункты с укрывшимися в них украинскими боевиками. Так, 1 июня, экипаж танка Т-80БВМ выехал на боевое задание, прибыв на место выполнения боевой задачи, открыл огонь прямой наводкой по противнику, тем самым сорвав ротацию ВСУ на важном участке ведения боевых действий.Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию, констатировали в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликтаТанкисты и мотострелки ЧФ провели учебно-боевые стрельбы – видеоПод броней: крымская история одного танкиста
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РИА Новости Крым
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96
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60
новости сво, группировка войск "днепр", министерство обороны рф, запорожская область, вооруженные силы россии, потери всу
Танкисты сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта в Запорожской области

В Запорожской области танкисты "Днепра" сорвали ротацию ВСУ на важном участке фронта

05:00 03.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТанк Т-80БВМ в зоне СВО
Танк Т-80БВМ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Экипажи танков Т-80БВМ 58-ой гвардейской общевойсковой армии уничтожили опорные пункты и личный состав ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области и сорвали ротацию противника на важном отрезке фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Танкистами ведется стрельба как с закрытых огневых позиций, так и в движении. Огонь корректируется с помощью беспилотных летательных аппаратов, после чего их камеры фиксируют попадания. Экипажи успешно поражают цели, находящиеся на разном удалении", - проинформировали о работе российских военных в оборонном ведомстве.
По координатам, полученным с помощью дронов, с закрытых огневых позиций экипажи танков Т-80БВМ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ, прямой наводкой разбирают укрепленные опорные пункты с укрывшимися в них украинскими боевиками.
Так, 1 июня, экипаж танка Т-80БВМ выехал на боевое задание, прибыв на место выполнения боевой задачи, открыл огонь прямой наводкой по противнику, тем самым сорвав ротацию ВСУ на важном участке ведения боевых действий.

"Подбитый танк Т-64Б. Мой наводчик его обнаружил, при этом мне доложил. Я сразу сказал открыть по нему огонь. Сначала кумулятивным первый открыли, а после бронебойным. Цель уничтожена", - прокомментировал очередной успех командир танкового взвода с позывным "Гагарин".

Выполнив боевую задачу, экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию, констатировали в военном ведомстве РФ.
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Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Министерство обороны РФЗапорожская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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