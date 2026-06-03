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Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки" - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки"
Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки" - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки"
Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро по заявлению российского ООО "Гугл". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T10:27
2026-06-03T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро по заявлению российского ООО "Гугл". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.По данным издания, российское общество с ограниченной ответственностью добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с материнских структур дивидендов, которые были выведены из "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании.Уточняется, что следующим этапом бельгийский суд рассмотрит требования общества "Гугл" по существу. Если российское решение будет признано, арестованные активы могут быть направлены на расчеты с кредиторами российской "дочки". Уточняется, что "Гугл" также инициирована процедура исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах мира. 1 июня для рассмотрения соответствующего заявления свою юрисдикцию подтвердил суд первой инстанции Мадрида. В 2025 году Парижский суд и суд Южно-Африканской Республики вынесли решения об аресте 100% акций материнских компаний Google по заявлению конкурсного управляющего российского ООО.Авторы материала уточняют, что спор вокруг дивидендов является только частью претензий к Google. В рамках дела о также оспаривается вывод из России более 160 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Google ввел ограничения для россиянСуд оштрафовал Google на 4 млн руб. за фейки о спецоперацииРоскомнадзор требует от Google не блокировать публикации с гимном РФ
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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россия, в мире, бельгия, google, новости
Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки"

Бельгийский суд арестовал имущество Google Belgium по иску российской "дочки" – СМИ

10:27 03.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМеждународный автомобильный салон во Франкфурте. День второй
Международный автомобильный салон во Франкфурте. День второй - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро по заявлению российского ООО "Гугл". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.
По данным издания, российское общество с ограниченной ответственностью добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с материнских структур дивидендов, которые были выведены из "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании.
"Суд в Москве пришел к выводу, что выплата дивидендов была произведена с целью уклонения от расчетов с кредиторами. Арест имущества Google Belgium был наложен в качестве обеспечительной меры. Это должно предотвратить возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до завершения судебного процесса", – сказано в материале.
Уточняется, что следующим этапом бельгийский суд рассмотрит требования общества "Гугл" по существу. Если российское решение будет признано, арестованные активы могут быть направлены на расчеты с кредиторами российской "дочки". Уточняется, что "Гугл" также инициирована процедура исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах мира. 1 июня для рассмотрения соответствующего заявления свою юрисдикцию подтвердил суд первой инстанции Мадрида. В 2025 году Парижский суд и суд Южно-Африканской Республики вынесли решения об аресте 100% акций материнских компаний Google по заявлению конкурсного управляющего российского ООО.
"Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы "Гугл", для исполнения решения российского суда", – приводят авторы статьи комментарий бельгийский адвоката ООО "Гугл" Майкла де Бука.
Авторы материала уточняют, что спор вокруг дивидендов является только частью претензий к Google. В рамках дела о также оспаривается вывод из России более 160 млрд рублей.
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