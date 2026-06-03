https://crimea.ria.ru/20260603/sud-v-belgii-arestoval-imuschestvo-google-po-isku-rossiyskoy-dochki-1156544969.html

Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки"

Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки" - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки"

Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро по заявлению российского ООО "Гугл". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T10:27

2026-06-03T10:27

2026-06-03T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Суд в Бельгии арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро по заявлению российского ООО "Гугл". Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.По данным издания, российское общество с ограниченной ответственностью добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с материнских структур дивидендов, которые были выведены из "Гугл" незадолго до начала процедуры банкротства компании.Уточняется, что следующим этапом бельгийский суд рассмотрит требования общества "Гугл" по существу. Если российское решение будет признано, арестованные активы могут быть направлены на расчеты с кредиторами российской "дочки". Уточняется, что "Гугл" также инициирована процедура исполнения российских судебных решений более чем в десяти странах мира. 1 июня для рассмотрения соответствующего заявления свою юрисдикцию подтвердил суд первой инстанции Мадрида. В 2025 году Парижский суд и суд Южно-Африканской Республики вынесли решения об аресте 100% акций материнских компаний Google по заявлению конкурсного управляющего российского ООО.Авторы материала уточняют, что спор вокруг дивидендов является только частью претензий к Google. В рамках дела о также оспаривается вывод из России более 160 млрд рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Google ввел ограничения для россиянСуд оштрафовал Google на 4 млн руб. за фейки о спецоперацииРоскомнадзор требует от Google не блокировать публикации с гимном РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, бельгия, google, новости