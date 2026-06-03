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США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио
США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио - РИА Новости Крым, 03.06.2026
США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио
США не являются беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и явно занимают сторону Киева. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T19:55
2026-06-03T19:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. США не являются беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и явно занимают сторону Киева. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей.В качестве подтверждения Рубио напомнил, что США не предоставляют оружие России, а только Украине, и не вводят санкции против Киева.Госсекретарь добавил, что война с Ираном не мешает поставкам американского оружия Украине через страны НАТО.При этом, по его словам, конфликт на Украине не имеет военного решения, его можно урегулировать только дипломатическим путем.В Москве понимают, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликтаЛавров по поручению Путина проинформировал США о начале системных ударов по КиевуРубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
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США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио

США выступают на стороне Украины в переговорах по урегулированию конфликта – Рубио

19:55 03.06.2026
 
© AP Photo Julien de RosaГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo Julien de Rosa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. США не являются беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и явно занимают сторону Киева. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей.
"Мы не являемся беспристрастными модераторами, мы явно заняли сторону (Украины – ред.)", - приводит РИА Новости слова главы Госдепа.
В качестве подтверждения Рубио напомнил, что США не предоставляют оружие России, а только Украине, и не вводят санкции против Киева.
Госсекретарь добавил, что война с Ираном не мешает поставкам американского оружия Украине через страны НАТО.
При этом, по его словам, конфликт на Украине не имеет военного решения, его можно урегулировать только дипломатическим путем.
В Москве понимают, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
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