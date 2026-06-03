https://crimea.ria.ru/20260603/ssha-zanimayut-storonu-ukrainy-v-peregovorakh-po-uregulirovaniyu--rubio-1156570215.html

США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио

США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио - РИА Новости Крым, 03.06.2026

США занимают сторону Украины в переговорах по урегулированию – Рубио

США не являются беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и явно занимают сторону Киева. Об этом заявил американский... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T19:55

2026-06-03T19:55

2026-06-03T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. США не являются беспристрастным наблюдателем в переговорах по урегулированию украинского конфликта и явно занимают сторону Киева. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Палаты представителей.В качестве подтверждения Рубио напомнил, что США не предоставляют оружие России, а только Украине, и не вводят санкции против Киева.Госсекретарь добавил, что война с Ираном не мешает поставкам американского оружия Украине через страны НАТО.При этом, по его словам, конфликт на Украине не имеет военного решения, его можно урегулировать только дипломатическим путем.В Москве понимают, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:СВО закончится до конца дня: в Кремле назвали условие окончания конфликтаЛавров по поручению Путина проинформировал США о начале системных ударов по КиевуРубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марко рубио, сша, политика, новости, украина, новости сво, россия