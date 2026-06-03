https://crimea.ria.ru/20260603/sotrudniki-mchs-pogibli-i-raneny-v-smolenskoy-oblasti-posle-ataki-dronov-vsu-1156541718.html

Сотрудники МЧС погибли и ранены в Смоленской области после атаки дронов ВСУ

Сотрудники МЧС погибли и ранены в Смоленской области после атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Сотрудники МЧС погибли и ранены в Смоленской области после атаки дронов ВСУ

В Смоленской области после атаки украинских беспилотников погибли двое сотрудников МЧС, еще двое, а также один мирный житель, ранены. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T08:37

2026-06-03T08:37

2026-06-03T08:55

новости

смоленская область

василий анохин

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Смоленской области после атаки украинских беспилотников погибли двое сотрудников МЧС, еще двое, а также один мирный житель, ранены. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.Глава региона проинформировал, что сегодня ночью украинский режим совершил очередную попытку атаки важных инфраструктурных объектов Смоленской области. Силами РЭБ, мобильных огневых групп Министерства обороны России и ВКС России был сбит и подавлен 31 вражеский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали людиВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу

https://crimea.ria.ru/20260603/354-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-nochyu-krym-drugie-regiony-rossii-1156540251.html

смоленская область

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2026

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новости, смоленская область, василий анохин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу