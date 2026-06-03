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Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали
Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали
В Крыму произошло смертельное ДТП на Фиоленте - один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщаеь ГАИ Севастополя. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T20:31
2026-06-03T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму произошло смертельное ДТП на Фиоленте - один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщаеь ГАИ Севастополя. "В 17 часов 40 минут в районе дома № 22 в СНТ "Троллейбусник-1" 42-летний гражданин Белоруссии, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", на правом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением транспортным средством. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan, под управлением 59-летнего мужчины", - говорится в сообщени.По данным ГАИ, в произошедшей аварии неустановленный пассажир отечественного автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия медиков. "Кроме того, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение 49-летний пассажир Nissan, водитель и 40-летняя пассажирка "ВАЗа". Водитель иномарки признаков опьянения не имеет, второй водитель направлен на медицинское освидетельствование", - сказано в сообщении. В настоящее время Госавтоинспекция Севастополя и следователи полиции устанавливают личность погибшего и иные обстоятельства ДТП.Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали

В Крыму произошло смертельное ДТП на Фиоленте - один человек погиб и трое пострадали

20:31 03.06.2026 (обновлено: 20:48 03.06.2026)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму произошло смертельное ДТП на Фиоленте - один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщаеь ГАИ Севастополя.
"В 17 часов 40 минут в районе дома № 22 в СНТ "Троллейбусник-1" 42-летний гражданин Белоруссии, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", на правом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением транспортным средством. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan, под управлением 59-летнего мужчины", - говорится в сообщени.
По данным ГАИ, в произошедшей аварии неустановленный пассажир отечественного автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия медиков.
"Кроме того, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение 49-летний пассажир Nissan, водитель и 40-летняя пассажирка "ВАЗа". Водитель иномарки признаков опьянения не имеет, второй водитель направлен на медицинское освидетельствование", - сказано в сообщении.
В настоящее время Госавтоинспекция Севастополя и следователи полиции устанавливают личность погибшего и иные обстоятельства ДТП.
Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП.
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