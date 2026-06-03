https://crimea.ria.ru/20260603/smertelnoe-dtp-na-fiolente-v-krymu-odin-chelovek-pogib-i-troe-postradali-1156571558.html

Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали

Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Смертельное ДТП на Фиоленте в Крыму: один человек погиб и трое пострадали

В Крыму произошло смертельное ДТП на Фиоленте - один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщаеь ГАИ Севастополя. РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T20:31

2026-06-03T20:31

2026-06-03T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крыму произошло смертельное ДТП на Фиоленте - один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщаеь ГАИ Севастополя. "В 17 часов 40 минут в районе дома № 22 в СНТ "Троллейбусник-1" 42-летний гражданин Белоруссии, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", на правом закруглении дороги неправильно выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением транспортным средством. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan, под управлением 59-летнего мужчины", - говорится в сообщени.По данным ГАИ, в произошедшей аварии неустановленный пассажир отечественного автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью и скончался до прибытия медиков. "Кроме того, получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение 49-летний пассажир Nissan, водитель и 40-летняя пассажирка "ВАЗа". Водитель иномарки признаков опьянения не имеет, второй водитель направлен на медицинское освидетельствование", - сказано в сообщении. В настоящее время Госавтоинспекция Севастополя и следователи полиции устанавливают личность погибшего и иные обстоятельства ДТП.Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260603/v-sevastopole-budut-sudit-voditelya-za-smert-podrostka-v-dtp-1156546970.html

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2026

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