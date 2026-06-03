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Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины

Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины

Страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте, находящийся... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T18:37

2026-06-03T18:37

2026-06-03T18:42

нато

марк рютте

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте, находящийся с визитом в Киеве.Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, генсек альянса заявил, что на данный момент в организации нет единогласной поддержки по этому вопросу.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.Замглавы МИД России Дмитрий Любинский ранее заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, марк рютте, коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, в мире, новости