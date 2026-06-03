https://crimea.ria.ru/20260603/skolko-strany-nato-potratili-na-oruzhie-dlya-ukrainy-1156569231.html
Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
Страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте, находящийся... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T18:37
2026-06-03T18:37
2026-06-03T18:42
нато
марк рютте
коллективный запад
поставки западного оружия украине
западная помощь украине
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_5fa3082dd831c9559acd6fa3f1a9c75a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте, находящийся с визитом в Киеве.Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, генсек альянса заявил, что на данный момент в организации нет единогласной поддержки по этому вопросу.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.Замглавы МИД России Дмитрий Любинский ранее заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В посольстве РФ в Швеции прокомментировали поставки Украине истребителей Критическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918865_97:0:940:632_1920x0_80_0_0_5b63710e6db7082a18a4ca85179a60c4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, марк рютте, коллективный запад, поставки западного оружия украине, западная помощь украине, в мире, новости
Сколько страны НАТО потратили на оружие для Украины
Страны НАТО потратили 6 млрд долларов на закупку американского оружия для Украины
18:37 03.06.2026 (обновлено: 18:42 03.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Страны-члены НАТО уже потратили почти 6 миллиардов долларов на закупку американского оружия для Украины. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте, находящийся с визитом в Киеве.
"Одним из способов нашей поддержки Украины является программа PURL (список приоритетных потребностей Украины - ред.), в рамках которой НАТО обеспечивает Украину необходимым американским оборудованием, оплаченным союзниками и партнерами. Мы уже взяли на себя обязательства на почти 6 миллиардов долларов США, и эта поддержка будет продолжаться", - цитирует Рютте РИА Новости.
Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, генсек альянса заявил, что на данный момент в организации нет единогласной поддержки по этому вопросу.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Вооруженных сил РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму.
В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский ранее заявлял, что поставляемое на Украину западное вооружение Киев продает
террористическим формированиям в ряде стран Африки и на Ближнем Востоке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: