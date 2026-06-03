https://crimea.ria.ru/20260603/sevastopol-poluchil-bolee-300-mlrd-rubley-investitsiy--khusnullin-1156545268.html

Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин

Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин

Объем привлеченных в экономику Севастополя инвестиций за 4 года превысил 300 млрд рублей. Это влияет на социально-экономическое развитие всего полуострова,... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T10:39

2026-06-03T10:39

2026-06-03T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Объем привлеченных в экономику Севастополя инвестиций за 4 года превысил 300 млрд рублей. Это влияет на социально-экономическое развитие всего полуострова, отметил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым."С начала года в Севастополе ввели порядка 124 000 кв. м жилья - на 22% больше, чем годом ранее. Это важный вопрос, который напрямую влияет на экономику региона и качество жизни севастопольцев", - отметил Хуснуллин.Он рассказал, что доля региональных дорог в нормативном состоянии в Севастополе превышает 80%."Это высокий показатель, тем не менее обязательно нужно продолжать работать в этом направлении", - подчеркнул зампредседателя правительства РФ.На мысе Хрустальный по поручению президента России Владимира Путина продолжается строительство культурного кластера. "В конце прошлого года завершили здание Российской галереи искусств. Рядом работает Академия хореографии. Продолжается строительство театра оперы и балета", - напомнил Хуснуллин.Он также прокомментировал ход работ по реконструкции канализационных очистных сооружений "Южные", на которые завязана практически вся городская сеть, а также ряд крупных инвестиционных проектов. По мнению Хуснуллина, стройкомплексу Севастополя нужно усилить работу.Ранее Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым рассказал, что в Крым привлекли более 1 трлн рублей внебюджетных средств. Особый акцент делают на строительстве жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктурыВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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