Рейтинг@Mail.ru
Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/sevastopol-poluchil-bolee-300-mlrd-rubley-investitsiy--khusnullin-1156545268.html
Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин
Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин
Объем привлеченных в экономику Севастополя инвестиций за 4 года превысил 300 млрд рублей. Это влияет на социально-экономическое развитие всего полуострова,... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T10:39
2026-06-03T10:39
севастополь
новости севастополя
марат хуснуллин
строительство
инвестиции
экономика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156438839_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_11c1df170eff2b7eb609d61e9f68b301.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Объем привлеченных в экономику Севастополя инвестиций за 4 года превысил 300 млрд рублей. Это влияет на социально-экономическое развитие всего полуострова, отметил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым."С начала года в Севастополе ввели порядка 124 000 кв. м жилья - на 22% больше, чем годом ранее. Это важный вопрос, который напрямую влияет на экономику региона и качество жизни севастопольцев", - отметил Хуснуллин.Он рассказал, что доля региональных дорог в нормативном состоянии в Севастополе превышает 80%."Это высокий показатель, тем не менее обязательно нужно продолжать работать в этом направлении", - подчеркнул зампредседателя правительства РФ.На мысе Хрустальный по поручению президента России Владимира Путина продолжается строительство культурного кластера. "В конце прошлого года завершили здание Российской галереи искусств. Рядом работает Академия хореографии. Продолжается строительство театра оперы и балета", - напомнил Хуснуллин.Он также прокомментировал ход работ по реконструкции канализационных очистных сооружений "Южные", на которые завязана практически вся городская сеть, а также ряд крупных инвестиционных проектов. По мнению Хуснуллина, стройкомплексу Севастополя нужно усилить работу.Ранее Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым рассказал, что в Крым привлекли более 1 трлн рублей внебюджетных средств. Особый акцент делают на строительстве жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктурыВ 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1d/1156438839_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_780a4f0c9ae0a9d0a525ec05c8a7e5c9.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, марат хуснуллин, строительство, инвестиции, экономика
Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин

В экономику Севастополя привлечено более 300 млрд рублей инвестиций - Хуснуллин

10:39 03.06.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКССтроительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
Строительство инфекционно-диагностической лаборатории в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Объем привлеченных в экономику Севастополя инвестиций за 4 года превысил 300 млрд рублей. Это влияет на социально-экономическое развитие всего полуострова, отметил заместитель председателя правительства РФ, куратор в Южном федеральном округе Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
"С начала года в Севастополе ввели порядка 124 000 кв. м жилья - на 22% больше, чем годом ранее. Это важный вопрос, который напрямую влияет на экономику региона и качество жизни севастопольцев", - отметил Хуснуллин.
Он рассказал, что доля региональных дорог в нормативном состоянии в Севастополе превышает 80%.
"Это высокий показатель, тем не менее обязательно нужно продолжать работать в этом направлении", - подчеркнул зампредседателя правительства РФ.
На мысе Хрустальный по поручению президента России Владимира Путина продолжается строительство культурного кластера.
"В конце прошлого года завершили здание Российской галереи искусств. Рядом работает Академия хореографии. Продолжается строительство театра оперы и балета", - напомнил Хуснуллин.
Он также прокомментировал ход работ по реконструкции канализационных очистных сооружений "Южные", на которые завязана практически вся городская сеть, а также ряд крупных инвестиционных проектов. По мнению Хуснуллина, стройкомплексу Севастополя нужно усилить работу.
"В целом результаты работы в Севастополе неплохие, но нельзя снижать темп, чтобы город становился еще комфортнее для жизни и привлекательнее для гостей", - заключил зампредседателя правительства РФ.
Ранее Марат Хуснуллин по итогам рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым рассказал, что в Крым привлекли более 1 трлн рублей внебюджетных средств. Особый акцент делают на строительстве жилья.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму запустят 35 объектов социальной и инженерной инфраструктуры
В 2026 году в Крыму ввели в эксплуатацию около 245 тысяч квадратных метров жилья
 
СевастопольНовости СевастополяМарат ХуснуллинСтроительствоИнвестицииЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49Зеленский начал новую войну
12:37Боевики ВСУ убили двоих и ранили шесть человек в Херсонской области
12:31Белоусов назвал приоритеты председательства России в ОДКБ
12:19Как защищают трассу "Новороссия" от атак ВСУ
12:11Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей
12:03В России заболеваемость ВИЧ снизилась вдвое
11:55ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа
11:41В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрд
11:35ВТБ: выдачи розничных кредитов в РФ в 2026 году вырастут более чем на треть
11:21Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе
11:12Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме
11:03Крымский мост: оперативная обстановка на объекте
10:59В Севастополе будут судить водителя за смерть подростка в ДТП
10:48Как идет строительство четырехполосной автодороги от Чонгара до Джанкоя
10:39Севастополь получил более 300 млрд рублей инвестиций – Хуснуллин
10:27Суд в Бельгии арестовал имущество Google по иску российской "дочки"
10:18Из-за закрытия станции Джанкой ряд электричек следуют без остановки
09:52Паре из Севастополя грозит до 20 лет за склад наркотиков и закладки
09:40Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочно
09:28На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1,5 месяца
Лента новостейМолния