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"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан

"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан - РИА Новости Крым, 03.06.2026

"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан

Праздничный квест для юных жителей Симферополя и гостей города провел "Сбер" ко Дню защиты детей, в мероприятии приняли участие около 700 ребят разных... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T18:46

2026-06-03T18:46

2026-06-03T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Праздничный квест для юных жителей Симферополя и гостей города провел "Сбер" ко Дню защиты детей, в мероприятии приняли участие около 700 ребят разных возрастов, которые отправились в увлекательное путешествие, объединившее финансы, технологии и творчество, сообщает пресс-служба банка.Программа квеста была построена на прохождении десяти тематических станций. Чтобы успешно завершить маршрут, участникам предстояло проявить спортивные навыки, показать свою эрудицию, финансовую грамотность и творческое мышление.Также в "ИИ-лаборатории" дети примерили на себя роль настоящих создателей сказок. Сначала ребята рисовали на бумаге яркие иллюстрации, а затем на их основе с помощью искусственного интеллекта генерировали сказки, которые можно было сохранить и сразу же прослушать. Этот опыт позволил наглядно продемонстрировать ребятам возможности современных технологий и их применение в творчестве.В финале квеста все участники получили символические награды, но самое главное — в процессе игры дети смогли развить свои знания в области финансовой грамотности, а также узнать много интересного о цифровых технологиях и о том, в каких ситуациях они могут быть полезны."Дети — наше будущее, и очень важно с юного возраста рассказывать им о современных технологиях, финансах и цифровых сервисах, чтобы в будущем они могли легко пользоваться всеми доступными возможностями. Такие мероприятия, как этот интерактивный квест, способствуют не только повышению финансовой грамотности подрастающего поколения, но и развитию у детей навыков командной работы и цифровой культуры", – отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба банка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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