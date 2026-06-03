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"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан
"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан - РИА Новости Крым, 03.06.2026
"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан
Праздничный квест для юных жителей Симферополя и гостей города провел "Сбер" ко Дню защиты детей, в мероприятии приняли участие около 700 ребят разных... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T18:46
2026-06-03T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Праздничный квест для юных жителей Симферополя и гостей города провел "Сбер" ко Дню защиты детей, в мероприятии приняли участие около 700 ребят разных возрастов, которые отправились в увлекательное путешествие, объединившее финансы, технологии и творчество, сообщает пресс-служба банка.Программа квеста была построена на прохождении десяти тематических станций. Чтобы успешно завершить маршрут, участникам предстояло проявить спортивные навыки, показать свою эрудицию, финансовую грамотность и творческое мышление.Также в "ИИ-лаборатории" дети примерили на себя роль настоящих создателей сказок. Сначала ребята рисовали на бумаге яркие иллюстрации, а затем на их основе с помощью искусственного интеллекта генерировали сказки, которые можно было сохранить и сразу же прослушать. Этот опыт позволил наглядно продемонстрировать ребятам возможности современных технологий и их применение в творчестве.В финале квеста все участники получили символические награды, но самое главное — в процессе игры дети смогли развить свои знания в области финансовой грамотности, а также узнать много интересного о цифровых технологиях и о том, в каких ситуациях они могут быть полезны."Дети — наше будущее, и очень важно с юного возраста рассказывать им о современных технологиях, финансах и цифровых сервисах, чтобы в будущем они могли легко пользоваться всеми доступными возможностями. Такие мероприятия, как этот интерактивный квест, способствуют не только повышению финансовой грамотности подрастающего поколения, но и развитию у детей навыков командной работы и цифровой культуры", – отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба банка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сбер, сбербанк в крыму, крым, новости крыма, дети

"Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан

18:46 03.06.2026
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк""Сбер" провел интерактивный квест для юных крымчан
Сбер провел интерактивный квест для юных крымчан
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Праздничный квест для юных жителей Симферополя и гостей города провел "Сбер" ко Дню защиты детей, в мероприятии приняли участие около 700 ребят разных возрастов, которые отправились в увлекательное путешествие, объединившее финансы, технологии и творчество, сообщает пресс-служба банка.
Программа квеста была построена на прохождении десяти тематических станций. Чтобы успешно завершить маршрут, участникам предстояло проявить спортивные навыки, показать свою эрудицию, финансовую грамотность и творческое мышление.
Также в "ИИ-лаборатории" дети примерили на себя роль настоящих создателей сказок. Сначала ребята рисовали на бумаге яркие иллюстрации, а затем на их основе с помощью искусственного интеллекта генерировали сказки, которые можно было сохранить и сразу же прослушать. Этот опыт позволил наглядно продемонстрировать ребятам возможности современных технологий и их применение в творчестве.
В финале квеста все участники получили символические награды, но самое главное — в процессе игры дети смогли развить свои знания в области финансовой грамотности, а также узнать много интересного о цифровых технологиях и о том, в каких ситуациях они могут быть полезны.
"Дети — наше будущее, и очень важно с юного возраста рассказывать им о современных технологиях, финансах и цифровых сервисах, чтобы в будущем они могли легко пользоваться всеми доступными возможностями. Такие мероприятия, как этот интерактивный квест, способствуют не только повышению финансовой грамотности подрастающего поколения, но и развитию у детей навыков командной работы и цифровой культуры", – отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, его слова приводит пресс-служба банка.
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