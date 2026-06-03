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Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий
Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий
Посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров при наихудших сценариях могут привести к применению ядерного оружия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T16:16
2026-06-03T16:16
ядерное оружие
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей рябков
ядерное сдерживание
безопасность
пмэф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров при наихудших сценариях могут привести к применению ядерного оружия. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Дипломат отметил, что те гипотетические крайние ситуации, при которых возможно применение ядерных вооружений, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания.По словам замминистра, это "предупреждение" и "сигнал", к которому потенциальным агрессорам нужно относиться максимально серьезно и "не пытаться испытать на себе в прямом смысле этого слова решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".19 ноября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин
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РИА Новости Крым
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ядерное оружие, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, ядерное сдерживание, безопасность, пмэф
Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий

Россия может ответить ядерным оружием при посягательстве на ее целостность – Рябков

16:16 03.06.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
Учения ВС РФ по подготовке и применению ядерных сил
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров при наихудших сценариях могут привести к применению ядерного оружия. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Дипломат отметил, что те гипотетические крайние ситуации, при которых возможно применение ядерных вооружений, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Сигнал от этих документов сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто возможно и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств", – цитирует Рябкова РИА Новости.
По словам замминистра, это "предупреждение" и "сигнал", к которому потенциальным агрессорам нужно относиться максимально серьезно и "не пытаться испытать на себе в прямом смысле этого слова решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".
19 ноября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Ядерное оружиеРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей РябковЯдерное сдерживаниеБезопасностьПМЭФ
 
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