https://crimea.ria.ru/20260603/rossiya-mozhet-primenit-yadernoe-oruzhie-v-mid-opisali-naikhudshiy-stsenariy-1156562387.html

Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий

Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий

Посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров при наихудших сценариях могут привести к применению ядерного оружия. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T16:16

2026-06-03T16:16

2026-06-03T16:16

ядерное оружие

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей рябков

ядерное сдерживание

безопасность

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров при наихудших сценариях могут привести к применению ядерного оружия. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Дипломат отметил, что те гипотетические крайние ситуации, при которых возможно применение ядерных вооружений, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания.По словам замминистра, это "предупреждение" и "сигнал", к которому потенциальным агрессорам нужно относиться максимально серьезно и "не пытаться испытать на себе в прямом смысле этого слова решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".19 ноября 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника. Под ним понимаются отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РВСН России будут оснащены новыми ракетными комплексами – Путин Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление Россия готова ответить на любые угрозы и сделать это не на словах – Путин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей рябков, ядерное сдерживание, безопасность, пмэф