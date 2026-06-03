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Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
Банки закладывают в кредитные ставки свои ожидания по инфляции, поэтому резкое снижение ключевой ставки Центробанка не обязательно удешевит кредиты. Подробнее о РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T16:57
2026-06-03T16:57
2026-06-03T16:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Банки закладывают в кредитные ставки свои ожидания по инфляции, поэтому резкое снижение ключевой ставки Центробанка не обязательно удешевит кредиты. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.В этой связи, если регулятор резко снизит ключевую ставку на фоне высокой инфляции, банковские ставки по кредитам повысятся, поскольку кредитные организации станут закладывать возможные риски обесценивания денег. С депозитами – другая история, продолжает эксперт.В этом случае путь к умеренным ставкам по кредитам станет еще длиннее, отмечает Перетокин. Единственный способ добраться до действительно дешевых кредитов, по словам эксперта, это медленное и осторожное снижение ключевой ставки.Главная хорошая новость о российской экономике по итогам совместной работы власти и Центробанка в 2025 году состояла в том, что инфляционный процесс в стране удалось повернуть вспять. И в отсутствие форс-мажорных обстоятельств к концу 2026-го можно ждать инфляцию на уровне примерно 5,5%, то есть еще ниже, чем в предыдущем, заявлял ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму: на что существенно выросли ценыСнижение ключевой ставки на полпроцента усугубит кризис – экспертНабиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
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центробанк рф, простая экономика, инфляция, ключевая ставка, кредит, депозит, деньги, финансы, экономика, видео
Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
Резкое снижение ключевой ставки не сделает кредиты дешевыми – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Банки закладывают в кредитные ставки свои ожидания по инфляции, поэтому резкое снижение ключевой ставки Центробанка не обязательно удешевит кредиты. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".
"Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
"Во-первых, ставка всегда действует с временным лагом, во-вторых, резкое снижение ключевой ставки не приведет к дешевым кредитам. Более того, может дать обратный эффект. Банки смотрят не только на текущую ключевую ставку. Они закладывают в ставки по кредитам, в том числе, свои ожидания по инфляции", – говорит Перетокин.
В этой связи, если регулятор резко снизит ключевую ставку на фоне высокой инфляции, банковские ставки по кредитам повысятся, поскольку кредитные организации станут закладывать возможные риски обесценивания денег. С депозитами – другая история, продолжает эксперт.
"Ставки по депозитам быстрее реагируют на снижение ключевой ставки. Если инфляция будет высокой, а ключевая ставка низкой – депозиты станут совсем невыгодными. К примеру, кто понесет деньги в банк под 5%, когда инфляция 8-10%? Никто. Люди и бизнес начнут вкладываться в валюту, недвижимость, делать крупные покупки, а это еще сильнее разгонит инфляцию", - поясняет он.
В этом случае путь к умеренным ставкам по кредитам станет еще длиннее, отмечает Перетокин. Единственный способ добраться до действительно дешевых кредитов, по словам эксперта, это медленное и осторожное снижение ключевой ставки.
"Нужно, чтобы сначала инфляция закрепилась на цели – вблизи 4%. Чтобы у людей и бизнеса сформировались устойчивые ожидания: "цены растут умеренно, можно уверенно планировать свои расходы и инвестиции". Уже сейчас вслед за постепенным снижением ключевой ставки и кредитные ставки плавно идут вниз. Такой путь ведет к стабильности в экономике, но он потребует времени. По нашим прогнозам, годовая инфляция в этом году снизится до 4,5-5,5% и в 2027 году будет находиться на цели. При этом в следующем году ключевая ставка может вернуться к нейтральной в 7,5-8,5%", – прогнозирует эксперт.
Главная хорошая новость о российской экономике
по итогам совместной работы власти и Центробанка в 2025 году состояла в том, что инфляционный процесс в стране удалось повернуть вспять. И в отсутствие форс-мажорных обстоятельств к концу 2026-го можно ждать инфляцию на уровне примерно 5,5%, то есть еще ниже, чем в предыдущем, заявлял ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
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