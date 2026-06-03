https://crimea.ria.ru/20260603/rezkoe-snizhenie-klyuchevoy-stavki--podesheveyut-li-kredity-v-etom-sluchae-1156178978.html

Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае

Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае

Банки закладывают в кредитные ставки свои ожидания по инфляции, поэтому резкое снижение ключевой ставки Центробанка не обязательно удешевит кредиты. Подробнее о РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T16:57

2026-06-03T16:57

2026-06-03T16:57

центробанк рф

простая экономика

инфляция

ключевая ставка

кредит

депозит

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финансы

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Банки закладывают в кредитные ставки свои ожидания по инфляции, поэтому резкое снижение ключевой ставки Центробанка не обязательно удешевит кредиты. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.В этой связи, если регулятор резко снизит ключевую ставку на фоне высокой инфляции, банковские ставки по кредитам повысятся, поскольку кредитные организации станут закладывать возможные риски обесценивания денег. С депозитами – другая история, продолжает эксперт.В этом случае путь к умеренным ставкам по кредитам станет еще длиннее, отмечает Перетокин. Единственный способ добраться до действительно дешевых кредитов, по словам эксперта, это медленное и осторожное снижение ключевой ставки.Главная хорошая новость о российской экономике по итогам совместной работы власти и Центробанка в 2025 году состояла в том, что инфляционный процесс в стране удалось повернуть вспять. И в отсутствие форс-мажорных обстоятельств к концу 2026-го можно ждать инфляцию на уровне примерно 5,5%, то есть еще ниже, чем в предыдущем, заявлял ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму: на что существенно выросли ценыСнижение ключевой ставки на полпроцента усугубит кризис – экспертНабиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки

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