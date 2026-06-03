Рейтинг@Mail.ru
Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260603/rezkoe-snizhenie-klyuchevoy-stavki--podesheveyut-li-kredity-v-etom-sluchae-1156178978.html
Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
Банки закладывают в кредитные ставки свои ожидания по инфляции, поэтому резкое снижение ключевой ставки Центробанка не обязательно удешевит кредиты. Подробнее о РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T16:57
2026-06-03T16:57
центробанк рф
простая экономика
инфляция
ключевая ставка
кредит
депозит
деньги
финансы
экономика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156563723_0:0:599:338_1920x0_80_0_0_f0efd22a2bd496641a6576cc2077ebdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Банки закладывают в кредитные ставки свои ожидания по инфляции, поэтому резкое снижение ключевой ставки Центробанка не обязательно удешевит кредиты. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.В этой связи, если регулятор резко снизит ключевую ставку на фоне высокой инфляции, банковские ставки по кредитам повысятся, поскольку кредитные организации станут закладывать возможные риски обесценивания денег. С депозитами – другая история, продолжает эксперт.В этом случае путь к умеренным ставкам по кредитам станет еще длиннее, отмечает Перетокин. Единственный способ добраться до действительно дешевых кредитов, по словам эксперта, это медленное и осторожное снижение ключевой ставки.Главная хорошая новость о российской экономике по итогам совместной работы власти и Центробанка в 2025 году состояла в том, что инфляционный процесс в стране удалось повернуть вспять. И в отсутствие форс-мажорных обстоятельств к концу 2026-го можно ждать инфляцию на уровне примерно 5,5%, то есть еще ниже, чем в предыдущем, заявлял ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в Крыму: на что существенно выросли ценыСнижение ключевой ставки на полпроцента усугубит кризис – экспертНабиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/03/1156563723_66:0:599:400_1920x0_80_0_0_b84e27943ca514eab0eddd71cfb50edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центробанк рф, простая экономика, инфляция, ключевая ставка, кредит, депозит, деньги, финансы, экономика, видео
Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае

Резкое снижение ключевой ставки не сделает кредиты дешевыми – эксперт

16:57 03.06.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Банки закладывают в кредитные ставки свои ожидания по инфляции, поэтому резкое снижение ключевой ставки Центробанка не обязательно удешевит кредиты. Подробнее о том, как это работает, рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках спецпроекта "Простая экономика".
"Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.
"Во-первых, ставка всегда действует с временным лагом, во-вторых, резкое снижение ключевой ставки не приведет к дешевым кредитам. Более того, может дать обратный эффект. Банки смотрят не только на текущую ключевую ставку. Они закладывают в ставки по кредитам, в том числе, свои ожидания по инфляции", – говорит Перетокин.
В этой связи, если регулятор резко снизит ключевую ставку на фоне высокой инфляции, банковские ставки по кредитам повысятся, поскольку кредитные организации станут закладывать возможные риски обесценивания денег. С депозитами – другая история, продолжает эксперт.
"Ставки по депозитам быстрее реагируют на снижение ключевой ставки. Если инфляция будет высокой, а ключевая ставка низкой – депозиты станут совсем невыгодными. К примеру, кто понесет деньги в банк под 5%, когда инфляция 8-10%? Никто. Люди и бизнес начнут вкладываться в валюту, недвижимость, делать крупные покупки, а это еще сильнее разгонит инфляцию", - поясняет он.
В этом случае путь к умеренным ставкам по кредитам станет еще длиннее, отмечает Перетокин. Единственный способ добраться до действительно дешевых кредитов, по словам эксперта, это медленное и осторожное снижение ключевой ставки.
"Нужно, чтобы сначала инфляция закрепилась на цели – вблизи 4%. Чтобы у людей и бизнеса сформировались устойчивые ожидания: "цены растут умеренно, можно уверенно планировать свои расходы и инвестиции". Уже сейчас вслед за постепенным снижением ключевой ставки и кредитные ставки плавно идут вниз. Такой путь ведет к стабильности в экономике, но он потребует времени. По нашим прогнозам, годовая инфляция в этом году снизится до 4,5-5,5% и в 2027 году будет находиться на цели. При этом в следующем году ключевая ставка может вернуться к нейтральной в 7,5-8,5%", – прогнозирует эксперт.
Главная хорошая новость о российской экономике по итогам совместной работы власти и Центробанка в 2025 году состояла в том, что инфляционный процесс в стране удалось повернуть вспять. И в отсутствие форс-мажорных обстоятельств к концу 2026-го можно ждать инфляцию на уровне примерно 5,5%, то есть еще ниже, чем в предыдущем, заявлял ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инфляция в Крыму: на что существенно выросли цены
Снижение ключевой ставки на полпроцента усугубит кризис – эксперт
Набиуллина допустила паузу в снижении ключевой ставки
 
Центробанк РФПростая экономикаИнфляцияКлючевая ставкаКредитДепозитДеньгиФинансыЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20На Украине выявили схему вывода за границу 198 миллиардов гривен
17:15Товарооборот между РФ и Танзанией вырос на четверть
17:09На Кубани эвакуируют три населенных пункта - что происходит
16:57Резкое снижение ключевой ставки – подешевеют ли кредиты в этом случае
16:40Куреш и плов: почему греки Крыма отмечают свой главный праздник 3 июня
16:31Крым хотят сделать первым "электромобильным" регионом России
16:21Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на Санкт-Петербург
16:16Россия может применить ядерное оружие: в МИД описали наихудший сценарий
16:07Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
15:53В Симферополе подпольно печатали фейковые дипломы и аттестаты - ФСБ
15:51Кабмин направит еще 4,5 млрд на жилье для пострадавших жителей приграничья
15:47Площадка номер один: чем Крым привлекает инвесторов
15:41В Севастополе пьяная женщина покусала полицейского
15:28Где есть бензин в Крыму: запущена онлайн-карта АЗС
15:15Атакованный дроном автобус в ДНР обслуживал крымский перевозчик
15:03В стадии полураспада: что будет с отношениями между США и Израилем – мнение
14:47Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:33Задержка поездов из Крыма: актуальные данные
14:26В Крыму до начала сезона утонули четыре человека
14:14ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
Лента новостейМолния