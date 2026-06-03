https://crimea.ria.ru/20260603/razvozhaev-obyasnil-pereboi-s-postavkoy-topliva-v-sevastopole-1156547727.html

Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе

Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе

Перебои с поставкой топлива в Севастополе возникают из-за логистических трудностей. Об этом сказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T11:21

2026-06-03T11:21

2026-06-03T11:21

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Перебои с поставкой топлива в Севастополе возникают из-за логистических трудностей. Об этом сказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.По его словам, по итогам совещания был намечен ряд мер на региональном и федеральном уровнях, чтобы решить указанные проблемы."Марат Шакирзянович заверил, что представит доклад председателю правительства России, при необходимости — президенту, - сообщил губернатор Севастополя. - Марат Шакирзянович очень хорошо знает Севастополь и Крымский полуостров. Уверен, при его поддержке мы сможем решить все сложные вопросы".22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.В среду, 3 июня, в Севастополе возобновят свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС". При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать.Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стабильные поставки бензина в Крым: в Минэнерго России сделали заявлениеВ Севастополе возобновят продажу бензина на некоторых АЗСВ Севастополе выявили топливных спекулянтов – идет проверка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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