Развожаев объяснил перебои с поставкой топлива в Севастополе
Развожаев назвал причину перебоев с поставкой топлива в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКСГубернатор Севастополя Михаил Развожаев
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Перебои с поставкой топлива в Севастополе возникают из-за логистических трудностей. Об этом сказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.
"Детально обсудили вопросы, связанные с логистикой — это сейчас тема № 1. Из-за логистических трудностей возникают перебои с поставкой топлива, меняется график поставки строительных материалов и, как следствие, корректируются сроки работ", - отметил Развожаев.
По его словам, по итогам совещания был намечен ряд мер на региональном и федеральном уровнях, чтобы решить указанные проблемы.
"Марат Шакирзянович заверил, что представит доклад председателю правительства России, при необходимости — президенту, - сообщил губернатор Севастополя. - Марат Шакирзянович очень хорошо знает Севастополь и Крымский полуостров. Уверен, при его поддержке мы сможем решить все сложные вопросы".
22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.
1 июня Развожаев заявил, что топливо для Севастополя закуплено в достаточном количестве и ежедневно поступает на АЗС, но логистические перебои сохраняются. По словам губернатора, излишний ажиотаж и попытки набрать как можно больше бензина впрок приводят к тому, что ситуация со стабилизацией затягивается.
В среду, 3 июня, в Севастополе возобновят свободную продажу практически всех видов топлива на большинстве АЗС "ТЭС". При этом временное ограничение в 20 литров продолжает действовать.
Проблема с дефицитом топлива на Крымском полуострове находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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