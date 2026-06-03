https://crimea.ria.ru/20260603/razvitie-portov-kryma-na-pmef-otsenili-perspektivy-morskoy-perevalki-1156561027.html

Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки

Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки - РИА Новости Крым, 03.06.2026

Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки

Морские порты Крыма имеют большую логистическую привлекательность и получат новое развитие после окончания спецоперации. Об этом заявил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.06.2026

2026-06-03T16:07

2026-06-03T16:07

2026-06-03T16:07

эксклюзивы риа новости крым

владимир константинов

пмэф

новости крыма

крым

экономика

черное море

азовское море

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/15/1118750525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ddbe2efdfcc762a945436410c8b9cab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Морские порты Крыма имеют большую логистическую привлекательность и получат новое развитие после окончания спецоперации. Об этом заявил РИА Новости Крым председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Питерского международного экономического форума.Он также отметил большой потенциал развития Мариупольского порта и торгового судоходства в Азовском море, ставшем внутренним морем Российской Федерации."Это все представляет невероятную ценность и невероятный интерес. Сейчас он плохо читается, но это все работало очень эффективно. Весь транспортный коридор сюда очень выгоден. В транспортной системе любое сокращение на 100-200 километров дает колоссальную экономию на длинных дистанциях. Поэтому бизнес этим будет пользоваться и двигаться в эту сторону", – считает спикер крымского парламента.Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг", заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалкиРоссия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морюПорт Феодосии получит новые территории и инфраструктуру

крым

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, пмэф, новости крыма, крым, экономика, черное море, азовское море