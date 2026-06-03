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Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
Морские порты Крыма имеют большую логистическую привлекательность и получат новое развитие после окончания спецоперации. Об этом заявил РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T16:07
2026-06-03T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Морские порты Крыма имеют большую логистическую привлекательность и получат новое развитие после окончания спецоперации. Об этом заявил РИА Новости Крым председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Питерского международного экономического форума.Он также отметил большой потенциал развития Мариупольского порта и торгового судоходства в Азовском море, ставшем внутренним морем Российской Федерации."Это все представляет невероятную ценность и невероятный интерес. Сейчас он плохо читается, но это все работало очень эффективно. Весь транспортный коридор сюда очень выгоден. В транспортной системе любое сокращение на 100-200 километров дает колоссальную экономию на длинных дистанциях. Поэтому бизнес этим будет пользоваться и двигаться в эту сторону", – считает спикер крымского парламента.Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг", заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция порта в Севастополе - как растут объемы перевалкиРоссия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морюПорт Феодосии получит новые территории и инфраструктуру
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, пмэф, новости крыма, крым, экономика, черное море, азовское море
Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки

Морские порты Крыма имеют большой потенциал развития – Константинов

16:07 03.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт.
Феодосийский морской торговый порт. - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Морские порты Крыма имеют большую логистическую привлекательность и получат новое развитие после окончания спецоперации. Об этом заявил РИА Новости Крым председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Питерского международного экономического форума.
"Развитие морских портов, безусловно, связано в первую очередь с окончанием СВО и безопасностью судов. Когда это будет обеспечено, крымские морские порты получат колоссальное развитие", – убежден Константинов.
Он также отметил большой потенциал развития Мариупольского порта и торгового судоходства в Азовском море, ставшем внутренним морем Российской Федерации.
"Это все представляет невероятную ценность и невероятный интерес. Сейчас он плохо читается, но это все работало очень эффективно. Весь транспортный коридор сюда очень выгоден. В транспортной системе любое сокращение на 100-200 километров дает колоссальную экономию на длинных дистанциях. Поэтому бизнес этим будет пользоваться и двигаться в эту сторону", – считает спикер крымского парламента.
Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг", заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Россия готова к сотрудничеству с Турцией по Черному морю
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир КонстантиновПМЭФНовости КрымаКрымЭкономикаЧерное мореАзовское море
 
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