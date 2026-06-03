Развитие портов Крыма: на ПМЭФ оценили перспективы морской перевалки
Морские порты Крыма имеют большой потенциал развития – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Морские порты Крыма имеют большую логистическую привлекательность и получат новое развитие после окончания спецоперации. Об этом заявил РИА Новости Крым председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Питерского международного экономического форума.
"Развитие морских портов, безусловно, связано в первую очередь с окончанием СВО и безопасностью судов. Когда это будет обеспечено, крымские морские порты получат колоссальное развитие", – убежден Константинов.
Он также отметил большой потенциал развития Мариупольского порта и торгового судоходства в Азовском море, ставшем внутренним морем Российской Федерации.
"Это все представляет невероятную ценность и невероятный интерес. Сейчас он плохо читается, но это все работало очень эффективно. Весь транспортный коридор сюда очень выгоден. В транспортной системе любое сокращение на 100-200 километров дает колоссальную экономию на длинных дистанциях. Поэтому бизнес этим будет пользоваться и двигаться в эту сторону", – считает спикер крымского парламента.
Россия будет уделять особое внимание развитию портов Черного и Азовского морей, а также транспортного коридора "Север – Юг", заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
Делегация Крыма участвует в Петербургском международном экономическом форуме, в течение четырех дней планируется подписание меморандумов и соглашений, сообщала ранее заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, которая находится в составе делегации. Возглавляет делегацию председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. В работе форума принимают участие свыше 20 тысяч участников более чем из 100 стран. Ключевая тема нынешнего ПМЭФ – "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". В рамках мероприятия состоятся более 150 сессий, свыше 300 деловых мероприятий. Президент России Владимир Путин традиционно выступит перед участниками с объемной речью. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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