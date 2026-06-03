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ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб - РИА Новости Крым, 03.06.2026
ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
Российские силы ПВО за сутки сбили 754 беспилотника и шесть управляемых авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T14:14
2026-06-03T14:14
2026-06-03T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили 754 беспилотника и шесть управляемых авиабомб. Об этом сообщает Минобороны РФ. Как сообщалось, в ночь на среду силы ПВО перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России 354 украинских беспилотника. Кроме того, сейчас в регионе объявлена беспилотная опасность, работает противовоздушная оборона. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность Беспилотники массированно атакуют Ленинградскую областьВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа
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пво, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ПВО сбила 754 украинских беспилотника и шесть управляемых авиабомб
Минобороны: ПВО за сутки сбила 754 беспилотника и шесть управляемых авиабомб ВСУ