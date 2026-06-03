https://crimea.ria.ru/20260603/prognoz-vtb-kurs-dollara-k-kontsu-goda-sostavit-okolo-80-rubley-1156550622.html
Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей
Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей
К концу года курс доллара задержится на уровне около 80 рублей, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:11
2026-06-03T12:11
2026-06-03T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. К концу года курс доллара задержится на уровне около 80 рублей, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.В интервью РБК на ПМЭФ-2026 он назвал ключевые факторы, которые, по ожиданиям банка, удержат курс от сильного ослабления. Среди них топ-менеджер выделил сохранение высоких цен на нефть, а также ожидания, что возможное понижение цены отсечения для бюджетного правила (его параметры могут пересмотреть в 2027 году) не будет радикальным.Ранее в своей стратегии на 2026 год ВТБ закладывал более слабый курс — 85–88 рублей за доллар, однако сейчас прогноз пересмотрен. Пьянов отметил, что прогнозирование курса осложняется короткой историей плавающего курса в России, влиянием непредсказуемых событий и инертностью экспертного мнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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втб, банк, курс доллара, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. К концу года курс доллара задержится на уровне около 80 рублей, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
В интервью РБК на ПМЭФ-2026 он назвал ключевые факторы, которые, по ожиданиям банка, удержат курс от сильного ослабления. Среди них топ-менеджер выделил сохранение высоких цен на нефть, а также ожидания, что возможное понижение цены отсечения для бюджетного правила (его параметры могут пересмотреть в 2027 году) не будет радикальным.
Ранее в своей стратегии на 2026 год ВТБ закладывал более слабый курс — 85–88 рублей за доллар, однако сейчас прогноз пересмотрен. Пьянов отметил, что прогнозирование курса осложняется короткой историей плавающего курса в России, влиянием непредсказуемых событий и инертностью экспертного мнения.
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