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Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей
Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей - РИА Новости Крым, 03.06.2026
Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей
К концу года курс доллара задержится на уровне около 80 рублей, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T12:11
2026-06-03T12:11
втб
банк
курс доллара
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. К концу года курс доллара задержится на уровне около 80 рублей, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.В интервью РБК на ПМЭФ-2026 он назвал ключевые факторы, которые, по ожиданиям банка, удержат курс от сильного ослабления. Среди них топ-менеджер выделил сохранение высоких цен на нефть, а также ожидания, что возможное понижение цены отсечения для бюджетного правила (его параметры могут пересмотреть в 2027 году) не будет радикальным.Ранее в своей стратегии на 2026 год ВТБ закладывал более слабый курс — 85–88 рублей за доллар, однако сейчас прогноз пересмотрен. Пьянов отметил, что прогнозирование курса осложняется короткой историей плавающего курса в России, влиянием непредсказуемых событий и инертностью экспертного мнения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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5
4.7
96
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втб, банк, курс доллара, новости

Прогноз ВТБ: курс доллара к концу года составит около 80 рублей

12:11 03.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. К концу года курс доллара задержится на уровне около 80 рублей, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
В интервью РБК на ПМЭФ-2026 он назвал ключевые факторы, которые, по ожиданиям банка, удержат курс от сильного ослабления. Среди них топ-менеджер выделил сохранение высоких цен на нефть, а также ожидания, что возможное понижение цены отсечения для бюджетного правила (его параметры могут пересмотреть в 2027 году) не будет радикальным.
Ранее в своей стратегии на 2026 год ВТБ закладывал более слабый курс — 85–88 рублей за доллар, однако сейчас прогноз пересмотрен. Пьянов отметил, что прогнозирование курса осложняется короткой историей плавающего курса в России, влиянием непредсказуемых событий и инертностью экспертного мнения.
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ВТББанкКурс доллараНовости
 
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