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ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа - РИА Новости Крым, 03.06.2026
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ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа
ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа - РИА Новости Крым, 03.06.2026
ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа
Массированной атаке ВСУ подвергся Мелитополь, украинские боевики ударили по школе, еще одна атака пришлась на мясокомбинат. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.06.2026
2026-06-03T11:55
2026-06-03T12:22
новости
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Массированной атаке ВСУ подвергся Мелитополь, украинские боевики ударили по школе, еще одна атака пришлась на мясокомбинат. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Силами МЧС России по Запорожской области возгорание оперативно ликвидировано. 30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет, подчеркнул глава региона.Из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь зафиксировано разрушение здания городского мясокомбината, также проинформировал Балицкий. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.Губернатор подчеркнул, что ВСУ осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности, использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя.ПВО и вооруженные силы работают, подчеркнул глава региона, вся администрация области находится на своих рабочих местах, оперативные службы работают.На всех объектах, которые попали под массированную атаку, работают оперативные службы. Проверка всех данных продолжается.Ранее украинские боевики ударили дронами по парковке у городского роддома и многоквартирному дому в Энергодаре и атаковали школу в Васильевке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники МЧС погибли и ранены в Смоленской области после атаки дронов ВСУВСУ атаковали Санкт-Петербург – пострадали людиВ Тамбовской области беспилотники упали и повредили многоквартирный дом и школу
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запорожская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ бомбят Запорожскую область: после удара по Мелитополю загорелась школа

ВСУ бомбят Запорожскую область и бьют по социальным объектам региона – губернатор

11:55 03.06.2026 (обновлено: 12:22 03.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Массированной атаке ВСУ подвергся Мелитополь, украинские боевики ударили по школе, еще одна атака пришлась на мясокомбинат. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Атаке подверглась общеобразовательная школа № 1 города Мелитополя, от осколков сбитого БПЛА произошло возгорание кровли здания", – написал губернатор в своем канале МАКС.
Силами МЧС России по Запорожской области возгорание оперативно ликвидировано. 30 сотрудников школы эвакуированы, пострадавших нет, подчеркнул глава региона.
Из-за массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь зафиксировано разрушение здания городского мясокомбината, также проинформировал Балицкий. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь.
Губернатор подчеркнул, что ВСУ осуществляет ракетно-бомбовые удары по Запорожской области, в частности, использует беспилотную и реактивную авиацию для нанесения ударов по инфраструктуре Мелитополя.
"Бьют по социальным объектам, школам, больницам, по объектам, обеспечивающим Запорожскую область продуктами питания, по объектам электроснабжения", – сказано в сообщении губернатора.
ПВО и вооруженные силы работают, подчеркнул глава региона, вся администрация области находится на своих рабочих местах, оперативные службы работают.
На всех объектах, которые попали под массированную атаку, работают оперативные службы. Проверка всех данных продолжается.
Ранее украинские боевики ударили дронами по парковке у городского роддома и многоквартирному дому в Энергодаре и атаковали школу в Васильевке.
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